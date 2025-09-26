Diplomație, excelență și dorința de a ajunge departe: povestea Yaleenei Zosmer, absolventă Laude-Reut și studentă la Sciences Po

În cadrul rubricii Excelență în Educație din emisiunea Viitor pentru România, ediția din data de 12 septembrie, realizată de Nicoleta Călugăreanu la Prima NEWS, a fost prezentat parcursul inspirațional al Yaleenei Zosmer, absolventă a Complexului Educațional Laude-Reut și studentă în anul al III-lea la prestigioasa universitate Sciences Po din Paris, Franța.

Intrată în familia Laude-Reut în clasa a VIII-a, Yaleen a fost atrasă de cursurile de diplomație și de mediul educațional umanist. Experiența acumulată în cadrul școlii a reprezentat „piatra de temelie” a evoluției sale academice. „La Laude-Reut am simțit că profesorii sunt acolo, în fiecare pas. Până și la Bac, nu am avut nevoie de meditații”, a declarat Yaleen în cadrul interviului de la Prima NEWS.

De-a lungul anilor de liceu, a participat la cursuri de marketing, public speaking și debate, a vizitat ONU la New York și Parlamentul European la Bruxelles și a coordonat conferințe Model United Nations cu elevi din întreaga țară. Toate aceste experiențe au devenit elemente definitorii în eseul și interviul care i-au deschis porțile către Sciences Po. Pe lângă pregătirea academică, Yaleen s-a implicat activ în voluntariat, colaborând cu organizații precum Salvați Copiii România și Interact Cișmigiu. Pentru ea, voluntariatul înseamnă „a dărui timp și cunoștințe celor care au nevoie”, o lecție de solidaritate și responsabilitate socială.

Despre Laude-Reut, Yaleen a vorbit cu emoție, descriind-o ca pe „o familie extinsă”, în care: cluburile inițiate de elevi sunt susținute (precum clubul de șah), profesorii sunt accesibili, comunitatea este diversă și prietenoasă, absolvenții rămân conectați prin evenimente și grupuri dedicate. „Laude-Reut deschide uși, dar te învață și cum să pășești prin ele”, a subliniat Yaleen, care își dorește să revină în România pentru a contribui la consolidarea unui sistem universitar competitiv la nivel internațional și la construirea unei societăți în care tinerii sunt implicați și fericiți.

Despre Complexul Educațional Laude-Reut

Fondat în 1997, Complexul Educațional Laude-Reut este o instituție de elită în România, cu un profil unic la nivel preuniversitar în domeniile Diplomație și Relații Internaționale, Business English și Antreprenoriat, Media, Comunicare și Marketing. Cu 600 de elevi, Laude-Reut promovează excelența academică, leadership-ul și implicarea civică, contribuind la formarea viitorilor lideri ai României și ai lumii.

