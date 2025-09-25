Educație de Excelență la Complexul Educațional Laude-Reut: Oren Eli’Or Golda-Abraham, elevul care inspiră prin curiozitate și caracter

Programul „Kids in Business” al Complexului Educațional Laude-Reut dezvoltă gândirea antreprenorială a elevilor din ciclul primar și gimnazial

În episodul din 19 septembrie al rubricii Excelență în Educație, difuzată în cadrul emisiunii Viitor pentru România realizată de Nicoleta Călugăreanu la Prima News, publicul a făcut cunoștință cu Oren Eli’Or Golda-Abraham, elev în clasa a IV-a la Complexul Educațional Laude-Reut.

Oren este genul de copil care se face remarcat de la prima interacțiune: expresiv, curios și mereu pregătit să trezească interesul celor din jur. Prietenos, atent și echilibrat, Oren este un coleg căutat și respectat, un elev admirat de profesori și un copil susținut cu înțelepciune de familia sa. Mama lui, doamna Marcela Golda, a subliniat în emisiune importanța unui mediu educațional în care copiii sunt încurajați să fie ei înșiși și să evolueze în propriul ritm – un context în care performanța vine firesc.

Dincolo de rezultate școlare, Oren se afirmă și prin pasiuni și talente diverse: joacă fotbal cu entuziasm, abordează temele cu seriozitate, este vicecampion la concursul de spelling în limba engleză – primul la care a participat – și un șahist deosebit, demonstrând strategie, răbdare și claritate în gândire.

Ads

În cadrul aceluiași episod, Nicoleta Munteanu – fondatoare a programului Kids in Business, vicepreședinte CONAF România și mentor in atreprenoriat la Complexul Educațional Laude-Reut a împărtășit din experiența sa în educația antreprenorială pentru copii. Aceasta a evidențiat importanța cultivării de la vârste fragede a valorilor precum responsabilitate, inițiativă, empatie și încredere în sine. Programul Kids in Business nu înseamnă doar „joacă de-a afacerea”, ci oferă elevilor un cadru real de experimentare, comunicare și construire, cu mii de beneficiari la nivel național și un impact puternic în formarea noilor generații.

Oren a câștigat in clasa a III-a locul I la SustainKids, competiția anuală de planuri de afaceri din cadrul programului Kids in Business, cu accent pe sustenabilitate, unde elevii își prezintă ideile în fața unui juriu de antreprenori, demonstrând nu doar creativitate și spirit inovator, ci și maturitate în gândire și responsabilitate față de mediu.

Complexul Educațional Laude-Reut integrează aceste principii în propria viziune: aceea de a oferi o educație completă, relevantă și adaptată lumii de astăzi.

Ads

Urmăriți episodul integral aici:

DESPRE „KIDS IN BUSINESS” – EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ PENTRU ELEVII DIN CICLUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL

Kids in Business este programul-pilot de educație antreprenorială, lansat în 2019 la Complexul Educațional Laude-Reut și ajuns astăzi în al șaselea an. Conceput special pentru elevii din ciclul primar și gimnazial, programul urmărește să dezvolte nu doar spiritul de inițiativă, ci și competențe esențiale pentru viață: gândire critică, creativitate, asumarea responsabilității, lucru în echipă, empatie, comunicare eficientă și implicare socială.

Viziunea acestui program revoluționar aparține Nicoletei Munteanu, avocat, vicepreședinte CONAF România și mentor în antreprenoriat la Complexul Educațional Laude-Reut. Ea a creat, pas cu pas, manualul interactiv Kids in Business dedicat școlii primare și a conceput pentru fiecare clasă auxiliare adaptate vârstei și nivelului de înțelegere al copiilor. Acestea nu sunt simple instrumente didactice, ci adevărate ghiduri de viață, prin care elevii sunt provocați să gândească, să experimenteze și să își asume decizii.

Ads

Kids in Business nu este doar o disciplină școlară, ci un cadru educațional inovator, unde copiii învață prin experiență directă ce înseamnă să creezi, să administrezi și să susții un proiect sau o idee de afacere. Elevii parcurg etapele reale ale construcției unui brand: alegerea numelui și a sloganului, realizarea logo-ului, dezvoltarea produsului, stabilirea prețului, promovarea și vânzarea acestuia. Astfel, ei înțeleg concret mecanismele pieței și importanța relației cu clienții.

Absolvenții Kids in Business dobândesc un set solid de competențe antreprenoriale și sociale, certificate prin diplome KIB. Acestea reprezintă atât recunoașterea implicării lor, cât și o bază solidă pentru viitoare portofolii educaționale, inclusiv pentru aplicarea la universități internaționale. Mai mult decât rezultate, programul formează pionieri ai unei generații cu gândire strategică, caracter integru și responsabilitate față de comunitate.

Astfel, la șase ani de la debut, Kids in Business confirmă viziunea Complexului Educațional Laude-Reut: educația viitorului începe azi, printr-un antreprenoriat predat cu rigoare, dar și cu blândețea necesară pentru a modela caractere.

Ads