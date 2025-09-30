Festivalul Strada de C'Arte 2025 Complexul Educațional Laude-Reut la Biblioteca Centrală Universitară

Duminică, 28 septembrie 2025, în cadrul Festivalului Strada de C’Arte organizat de Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Complexul Educațional Laude-Reut a adus în prim-plan un program cultural-educațional de excepție, într-o zi dedicată bucuriei și creativității. Elevi, părinți, profesori și invitați s-au reunit în eleganta Aulă a BCU pentru a celebra talentul și implicarea tinerei generații.

Evenimentul a debutat cu mesajul de bun venit al doamnei Mireille Rădoi, Director General al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, care a evidențiat parteneriatul de lungă durată cu Complexul Educațional Laude-Reut și contribuția constantă a acestuia la succesul festivalului Strada de C’Arte.

DOCUMENTAR: LUMINA ETERNĂ A TEMPLULUI CORAL

Primul moment al programului a fost proiecția documentarului „Lumina eternă a Templului Coral”, realizat de elevii clasei a III-a B (2024–2025), sub coordonarea profesorilor Ioana Rill și Raluca Dolofan. Distins cu Premiul I la Secțiunea „Film Documentar” a Concursului Național de Scurtmetraje „Film for Life”, filmul a impresionat prin sensibilitate și profunzimea abordării. După vizionare, micii autori au urcat pe scenă pentru a împărtăși emoțiile trăite în procesul de filmare, lecțiile învățate și bucuria de a da viață unui proiect premiat la nivel național.

LITERATURA PRIN MEDIA: DE VORBĂ CU ADOLESCENȚII LAUDE-REUT

Ads

Publicul a fost apoi invitat să descopere creativitatea elevilor de liceu în cadrul proiectului „Literatura prin media: de vorbă cu adolescenții Laude-Reut”. Au fost prezentate trailere de carte și adaptări video realizate pentru Festivalul de Book-Trailere Boovie 2025. Proiecțiile au fost urmate de un dialog deschis cu elevii participanți, care au povestit despre provocările și satisfacțiile filmării, despre cum au învățat tehnici noi de iluminare și unghiuri de filmare și despre felul în care literatura prinde viață prin limbaj cinematografic. Proiectul a fost coordonat de doamna Adriana Mihai, profesor de limba engleză la Complexul Educațional Laude-Reut.

DOCUMENTAR: CINA PERFECTĂ DE PESAH – YIDDISH COMMUNITY THEATER

Un moment deosebit de emoționant a fost proiecția documentarului „Cina perfectă de Pesah”, parte a proiectului european „Phone – Give Minorities a Voice”, inițiativă sprijinită de Uniunea Europeană și dedicată păstrării și valorizării limbilor minoritare aflate în pericol de dispariție. Documentarul prezintă colaborarea unică dintre Teatrul Evreiesc de Stat și Complexul Educațional Laude-Reut.

Ads

Complexul Educațional Laude-Reut s-a alăturat cu mândrie acestui demers, reunind 13 elevi talentați coordonați de profesoara de ebraică Liat Farris Twaina, care au creat și au interpretat o piesă originală, născută din improvizații de grup și inspirată din propriile experiențe de viață. Piesa, semnată de elevele Nicole Zetea și Livia Caimac, a fost tradusă în limba Yiddish și prezentată în cadrul Festivalului Internațional de Teatru în Limba Yiddish – TES. Lor li s-au alăturat doi invitați speciali, din generații diferite: Doamna Maia Morgenstern, care a scris și a interpretat un monolog propriu; Yehudit Farris, supraviețuitoare de a doua generație a Holocaustului, care a adus pe scenă umorul și patrimoniul Yiddish. Regia spectacolului a fost semnată de profesoara Liat Farris Twaina, iar managementul de proiect a fost asigurat de doamna Cristina Mohan, Teatrul Evreiesc de Stat.

Ads

Elevii au relatat pe scena BCU cât de dificil, dar totodată fascinant, a fost să învețe limba Yiddish și să descopere universul său cultural.

Prezența Complexului Educațional Laude-Reut la Festivalul Strada de C’Arte 2025 a fost o nouă demonstrație a forței educației prin cultură și artă. Mulțumim Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” și doamnei director Mireille Rădoi pentru invitația de a fi parte din acest prestigios festival. Pentru elevii Laude-Reut, a fost o bucurie deosebită să își expună creațiile literar-artistice pe scena BCU.

Ads