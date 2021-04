Sectia Speciala a ignorat decizia definitiva a Curtii Supreme privind termenul pentru solutionarea dosarului Laurei Codruta Kovesi

Anchetarea Adinei Florea pentru modul in care a anchetat-o pe Kovesi

Procurorul-sef al Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, a cerut la inceputul lunii ianuarie a acestui an Inaltei Curti ca Sectia Speciala sa-i solutioneze mai repede dosarul in care este cercetata pentru repatrierea lui Nicolae Popa. O ancheta despre care Inalta Curte dezvaluia in 2019 ca acuzatiile sunt neprobate si neclare, iar masurile luate de procuroarea Adina Florea sunt nelegale.Concret, fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi a deschis, pe 23 decembrie, la Inalta Curte un proces avand ca obiect "contestatie durata proces," conform portalului instantei.Pe 27 ianuarie, un judecator la Inalta Curte i-a dat termen Adinei Florea, procurorul de la Sectia speciala care instrumenteaza acest caz, sa finalizeze ancheta pana la 1 aprilie, avand doua variante, fie o trimite pe Kovesi in judecata, fie o scoate de sub urmarire penala si claseaza dosarul.Sectia speciala a transmis vineri, prin intermediul Biroului de presa al Parchetului General, ca in dosarul Laurei Kovesi "nu a fost adoptata o solutie", informeaza Agerpres.Practic, Sectia speciala nu a pus in aplicare o decizie definitiva a Instantei Supreme.In decembrie 2018, Adina Florea a pus-o sub acuzare pe Laura Codruta Kovesi pentru abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa intr-un dosar care are legatura cu aducerea in tara a fostului director al FNI Nicolae Popa. Dosarul a fost deschis in urma unei sesizari depuse de fostul deputat Sebastian Ghita , fugit in Serbia. Acesta sustinea ca, in anul 2011, Kovesi i-ar fi cerut sa achite 200.000 de euro pentru aducerea in tara, cu un avion, din Indonezia, a lui Nicolae Popa, pe numele caruia exista un mandat international de arestare.Conform actului de acuzare, in anul 2011, pe vremea cand era procuror general, Laura Codruta Kovesi ar fi pretins si primit suma de 268.689 lei de la Sebastian Ghita in legatura cu extradarea fostului director al FNI Nicolae Popa. Acesta fugise din tara, pentru a scapa de o condamnare de 15 ani inchisoare primita in dosarul prabusirii FNI, fiind localizat in Jakarta (Indonezia). Concret, banii primiti de la Sebastian Ghita ar fi fost folositi pentru plata cheltuielilor de transport cu avionul trimis in Indonezia, Nicolae Popa fiind adus in tara de politisti si un ofiter SRI.De asemenea, Adina Florea o acuza pe Kovesi de marturie mincinoasa, deoarece aceasta ar fi declarat, in aprilie 2017, cand a fost audiata la Parchetul General, ca nu s-a intalnit niciodata intr-un cadru privat cu Sebastian Ghita, desi in presa au aparut imagini cu cei doi la o crama detinuta de omul de afaceri.Ulterior, in martie 2019, Florea a plasat-o pe Kovesi sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile, cu interdictia de a parasi Romania.Kovesi a contestat controlul judiciar in instanta, iar in aprilie 2019 Inalta Curte de Casatie si Justitie a revocat masura dispusa de Adina Florea.Judecatorul care a luat aceasta decizie a explicat in motivare ca masura controlului judiciar luat fata de Kovesi este nelegal, iar acuzatiile aduse acesteia erau lipsite de "precizie, claritate si de suport probator"."Judecatorul de drepturi si libertati retine neindeplinirea conditiilor necesare inceperii urmaririi penale 'in personam' si punerii in miscare a actiunii penale (lipsa de claritate a acuzatiilor, aspect ce echivaleaza cu inexistenta notificarii oficiale, existenta unui caz de stingere sau impiedicare a exercitarii actiunii penale, lipsa probelor), nemotivarea ordonantei prin care s-a dispus luarea masurii controlului judiciar, impunerea altor obligatii decat cele expres si limitativ prevazute de lege. Toate aceste vicii se subsumeaza unor conditii de legalitate care, odata dovedite, fac inutila analiza elementelor ce tin de temeinicie", spunea magistratul in motivarea deciziei pronuntate pe 3 aprilie 2019.Recent, Sectia pentru procurori a CSM a sesizat Inspectia Judiciara pentru a fi efectuate cercetari in legatura cu modul in care Adina Florea a dispus controlul judiciar in cazul Laurei Kovesi.Adina Florea a fost propusa de fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader la sefia DNA in locul Laurei Kovesi, revocata din functie. Presedintele Klaus Iohannis a respins insa numirea Adinei Florea in fruntea DNA, iar aceasta a aplicat pentru o functie in cadrul Sectiei speciale.