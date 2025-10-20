Kövesi, despre amenințările cu care se confruntă Parchetul European: "Am avut dosare în care s-au plătit sute de mii de euro ca să fie omorâți procurorii și șefii lor"

Parchetul European condus de Laura Codruța Kövesi a devenit una dintre cele mai active instituții de combatere a fraudei din Uniunea Europeană, cu peste 2.600 de anchete în derulare și prejudicii estimate la aproape 25 de miliarde de euro.

Procurorii au descoperit că frauda cu fonduri europene și cea transfrontalieră în materie de TVA sunt mult mai răspândite decât se credea, implicând grupări infracționale organizate care reprezintă o amenințare reală la adresa securității economice a Uniunii.

Peste jumătate din prejudiciul estimat ce face în prezent obiectul anchetelor EPPO se referă la frauda transfrontalieră în materie de TVA, fapt ce înseamnă implicarea aproape sistematică a grupurilor infracționale organizate, reprezentând o problemă majoră de securitate pentru UE, arată Libertatea.ro.

În 2019, în prima zi după ce Laura Codruța Kövesi a fost numită procuror-șef european, reprezentanții Comisiei Europene i-au spus că estimează că va avea 200 de cazuri după 5 ani. Doar că, din primul an în care a fost operațional (2021), Parchetul European a înregistrat 1.500 de dosare în doar câteva luni.

La sfârșitul anului 2024, Parchetul European avea 2.666 de anchete active, pentru un total de prejudicii estimate la peste 24,8 miliarde de euro. Bugetul EPPO este finanțat integral de UE, sub forma unui grant. În 2024 a fost alocat un buget de 76,4 milioane de euro.

Rezultatele au venit însă și cu amenințări pentru lucrătorii Parchetului. Laura Codruța Kövesi a sublliniat că dușmanii apăruți în urma anchetelor sunt extrem de puternici și influenți.

„Numărul de dușmani este mai mare, iar aceștia sunt constanți și consecvenți. Avem acum și adversari noi, poate ușor mai puternici din punct de vedere financiar și din punctul de vedere al influenței pe care o au.

Am avut dosare în care s-au plătit sute de mii de euro ca să fie omorâți procurorii și șefii lor care aveau legătură cu acest dosar. Avem destul de multe încercări din punctul ăsta de vedere. Însă nu vorbim despre chestiunile de securitate niciodată în public. Sunt colegi care trebuie să aibă protecție și sunt dosare în care am deranjat foarte mult și oameni foarte puternici”, a declarat pentru Libertatea Laura Codruța Kövesi.

