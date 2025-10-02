Avertismentul Laurei Codruța Kovesi: Rețelele infracționale chineze invadează UE și comit fraude la scară „industrială”

Avertismentul Laurei Codruța Kovesi: Rețelele infracționale chineze invadează UE și comit fraude la scară „industrială”
Fosta șefă a DNA, actual procuror-șef al Parchetului European, a denunțat joi, 2 octombrie, rețelele infracționale, în special pe cele chineze, care comit fraude vamale și cu TVA pe teritoriul Uniunii Europene, relatează Kathimerini și La Libre, notează HotNews.

„Suntem invadați de organizații infracționale din țări terțe, în special chineze. (...) Organizațiile infracționale au dus frauda vamală și cea în domeniul TVA-ului la scară industrială”, a subliniat Kovesi în timpul unei conferințe de presă pe care a susținut-o joi în portul grec Pireu.

„Credeți că doar traficul de droguri este violent? Nu mai este cazul”, a mai spus Kovesi, vorbind totodată despre „indivizi foarte periculoși care plănuiesc crime din motive legate de frauda vamală și TVA”.

În prezent, procurorul-șef al Parchetului European se află în Grecia pentru a verifica stadiul anchetei în așa-zisul dosar „Calypso” și al altor investigații aflate în curs, inclusiv un amplu scandal privind subvențiile agricole și un contract întârziat pentru infrastructura de siguranță feroviară, despre care se crede că a contribuit la dezastrul feroviar de la Evangelismos din 2023.

Șase persoane, inclusiv doi vameși, au fost arestate în cadrul „Operațiunii Calypso” și au fost acuzate de fraudă vamală și cu TVA la mărfuri care au intrat în UE prin Pireu, cel mai mare port al Greciei.

Aproximativ 2.435 de containere, pline în principal cu biciclete electrice, textile și încălțăminte, au fost confiscate în cea mai mare operațiune de acest fel ce a avut loc vreodată în UE.

Schema frauduloasă dura de cel puțin opt ani, cauzând o pierdere estimată la cel puțin 350 de milioane de euro în taxe vamale neplătite și 450 de milioane de euro în TVA necolectat, potrivit Parchetului European.

