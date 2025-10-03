Mesajul categoric al Laurei Codruța Kovesi, în presa internațională: „Corupția poate ucide!”. Avertismentul procuroarei: „Regulile jocului s-au schimbat, nu mai aveți refugii sigure!”

Autor: Dan Stan
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 13:46
1093 citiri
Mesajul categoric al Laurei Codruța Kovesi, în presa internațională: „Corupția poate ucide!”. Avertismentul procuroarei: „Regulile jocului s-au schimbat, nu mai aveți refugii sigure!”
Laura Kovesi, procurorul șef al Parchetului European - Foto Laura Codruța Kovesi, Facebook

Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, a vorbit în cadrul unui interviu acordat pentru Politico despre marea corupție de la nivelul UE.

Kovesi a vorbit, printre altele, despre mărfurile chinezești confiscate în Grecia de procurorii europeni, care au descoperit o schemă menită să evite plata taxelor antidumping.

„Regulile jocului s-au schimbat, nu mai aveți refugii sigure. Am descoperit un nou tărâm al criminalității. Criminalitatea organizată devine din ce în ce mai puternică prin fraudarea bugetelor UE și naționale”, a remarcat Kovesi.

Ce a descoperit Laura Codruța Kovesi în Grecia

Unele dintre anchetele sale se lovesc de obstacole atunci când vine vorba de o potențială implicare politică. În Grecia, echipa lui Kovesi anchetează zeci de cazuri, inclusiv presupusa deturnare de fonduri UE în legătură cu accidentul feroviar din Tempi, care a cauzat moartea a 57 de persoane. Guvernul Greciei, Noua Democrație, a respins solicitarea EPPO de a lua măsuri împotriva a doi foști miniștri după accident.

„Corupția poate ucide. Tempi este unul dintre aceste exemple”, a declarat procurorul european.

Avertismentul Laurei Codruța Kovesi pentru politicienii corupți din Europa

Totodată, ea a remarcat anumite încercări de intimidare a procurorilor, din partea unor politicieni din state europene.

„Justiția nu poate deveni un reality show televizat. O pisică cu clopoțel nu poate prinde șoareci”, a declarat ea. „EPPO este aici pentru a rămâne. În ciuda încercărilor de intimidare, suntem foarte mândri de echipa EPPO din Atena”, a transmis Kovesi.

De asemenea, fosta șefă DNA a vorbit și despre fondurile agricole ale UE și alte subvenții care alimentează corupția în întregul bloc european.

Avertismentul Laurei Codruța Kovesi: Rețelele infracționale chineze invadează UE și comit fraude la scară „industrială”
Avertismentul Laurei Codruța Kovesi: Rețelele infracționale chineze invadează UE și comit fraude la scară „industrială”
Fosta șefă a DNA, actual procuror-șef al Parchetului European, a denunțat joi, 2 octombrie, rețelele infracționale, în special pe cele chineze, care comit fraude vamale și cu TVA pe...
Raport SUA pe corupția din România: „A fost distrusă legislația anticorupție, șefi de parchet aleși pe sprânceană, judecători prieteni cu infractorii” ANALIZĂ
Raport SUA pe corupția din România: „A fost distrusă legislația anticorupție, șefi de parchet aleși pe sprânceană, judecători prieteni cu infractorii” ANALIZĂ
Corupția rămâne unul dintre cele mai serioase obstacole pentru climatul investițional din România, potrivit unui raport al Departamentului de Stat al SUA publicat în septembrie. Documentul...
#Laura Codruta Kovesi, #coruptie, #Grecia , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Asta s-a intamplat in ultimii doi ani!" Americanii au reactionat, dupa ce au aparut pozele cu Sabalenka si Djokovic
Digi24.ro
Explozibili ascunsi in conserve de porumb: Rusia pregatea atacuri in trei tari din Europa. Planul dejucat de Polonia
Adevarul.ro
Linia frontului se fragilizeaza pentru rusi in Ucraina. Explicatiile unui fost membru ar trupelor speciale americane SEAL
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Informații șocante după atacul din Manchester: Două dintre victime ar fi fost împușcate de poliție. „O consecință tragică și neprevăzută a acțiunii urgente”
  2. Un bărbat din Bistrița-Năsăud a făcut dispozitive explozive acasă și pregătea un atentat terorist
  3. Imagini incredibile cu un bariton care cântă în timp ce este operat pe creier. „Foarte mulți n-ar rezista psihic la o astfel de intervenție” VIDEO
  4. Un bărbat a devenit viral după ce a intrat la facultate la 60 de ani. „Singurul student care nu are nevoie ca părinții să-i plătească taxele”
  5. Momentul în care un copac se prăbușește pe o mașină aflată în deplasare, în București VIDEO
  6. Cu ce se ocupă Trump în timp ce angajații Guvernului american riscă să nu fie plătiți. Clipurile bizare postate la miezul nopții de președintele SUA VIDEO
  7. Președintele CJ Iași îl contrazice pe ministrul Sănătății: La ATI în spitalul Sfânta Maria ”sunt grupuri sanitare, evident, cu chiuvetă” / ”Acolo se salvează vieți” VIDEO
  8. Imagini șocante din „Spitalul Groazei”, care încă funcționează. Godină: „La mine în magazie e mult mai OK” FOTO
  9. Momentul în care un copac se prăbușește pe o mașină aflată în deplasare, în București VIDEO
  10. Româncă arestată pe un aeroport din Italia pentru trafic de droguri. Unde ascunsese femeia sute de capsule cu stupefiante

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Update Politic,
Planul Anei Ciceală pentru București: Protecția spațiilor verzi, transport public mai atractiv și strategia de combatere a consumului de droguri în școli