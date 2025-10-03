Mesajul categoric al Laurei Codruța Kovesi, în presa internațională: „Corupția poate ucide!”. Avertismentul procuroarei: „Regulile jocului s-au schimbat, nu mai aveți refugii sigure!”

Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, a vorbit în cadrul unui interviu acordat pentru Politico despre marea corupție de la nivelul UE.

Kovesi a vorbit, printre altele, despre mărfurile chinezești confiscate în Grecia de procurorii europeni, care au descoperit o schemă menită să evite plata taxelor antidumping.

„Regulile jocului s-au schimbat, nu mai aveți refugii sigure. Am descoperit un nou tărâm al criminalității. Criminalitatea organizată devine din ce în ce mai puternică prin fraudarea bugetelor UE și naționale”, a remarcat Kovesi.

Ce a descoperit Laura Codruța Kovesi în Grecia

Unele dintre anchetele sale se lovesc de obstacole atunci când vine vorba de o potențială implicare politică. În Grecia, echipa lui Kovesi anchetează zeci de cazuri, inclusiv presupusa deturnare de fonduri UE în legătură cu accidentul feroviar din Tempi, care a cauzat moartea a 57 de persoane. Guvernul Greciei, Noua Democrație, a respins solicitarea EPPO de a lua măsuri împotriva a doi foști miniștri după accident.

„Corupția poate ucide. Tempi este unul dintre aceste exemple”, a declarat procurorul european.

Avertismentul Laurei Codruța Kovesi pentru politicienii corupți din Europa

Totodată, ea a remarcat anumite încercări de intimidare a procurorilor, din partea unor politicieni din state europene.

„Justiția nu poate deveni un reality show televizat. O pisică cu clopoțel nu poate prinde șoareci”, a declarat ea. „EPPO este aici pentru a rămâne. În ciuda încercărilor de intimidare, suntem foarte mândri de echipa EPPO din Atena”, a transmis Kovesi.

De asemenea, fosta șefă DNA a vorbit și despre fondurile agricole ale UE și alte subvenții care alimentează corupția în întregul bloc european.

