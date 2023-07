Kovesi: Nu avem probe clare cu privire la locul in care se afla Codrut Marta

Procurorul general Codruta Kovesi a declarat, vineri, ca Parchetul nu are niciun fel de probe clare cu privire la locul in care se afla Codrut Marta si ca nu poate confirma daca acesta, dat in urmarire internationala din 30 mai, mai este in viata.

"Il cautam. Deocamdata, nu l-am identificat. Nu avem niciun fel de probe clare cu privire la locul in care se afla, dar cercetarile continua", a spus, la Romania TV, procurorul general.

Intrebata daca se stie ca Marta ar mai fi in viata, Kovesi a spus ca nu poate confirma acest lucru.

In 8 august, Montreal Gazette anunta in editia online ca Marta ar fi fost arestat in Republica Dominicana, sub acuzatia de spalare de bani. Ulterior, insa, in urma schimbului de informatii prin Interpol, s-a dovedit ca autoritatile din Republica Dominicana au retinut un barbat care intrase in tara cu pasaport fals si care nu era Codrut Marta.

Codrut Marta, fostul sef de cabinet al lui Sorin Blejnar, este dat in urmarire internationala in 30 mai, de cand a fost introdusa si o alerta in sistemul informatic Schengen referitoare la cel a carui disparitie a fost semnalata de sotia lui.

"La data de 30 mai 2012, Inspectoratul General al Politiei Romane, prin Biroul National Interpol din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala a solicitat urmarirea internationala, prin Interpol, a lui Marta Codrut-Alexandru, de 38 de ani, persoana disparuta in imprejurari suspecte", preciza IGPR intr-un comunicat de presa.

Ads

Marta fusese dat in urmarire nationala dupa ce disparitia lui a fost semnalata la Politie, in 25 mai, de sotia acestuia, Andreea Marta, care a precizat ca ultima data sotul ei a fost vazut in 21 mai 2012.

Codrut Marta este cercetat alaturi de fostul sef al ANAF Sorin Blejnar, fostul sef al Autoritatii Nationale a Vamilor Viorel Comanita, fostul sef al Serviciului de Informatii si Protectie Interna Constanta Dan Secareanu si alte persoane, intr-un dosar de evaziune fiscala de peste 15 milioane de euro.

In acest dosar, pe numele lui Codrut Marta a fost emis in 11 iulie un mandat de arestare preventiva in lipsa, fiind acuzat de complicitate la evaziune fiscala si constituire a unui grup infractional organizat.

Directia Nationala Anticoruptie arata, in referatul prin care a cerut arestarea mai multor persoane in acest dosar, ca Marta a plecat din tara in mai 2011, dar ca pana in aprilie 2012 a tinut constant legatura cu omului de afaceri Radu Nemes, invinuit in cauza, Blejnar si ANAF.

Ads

Codrut Marta este suspectat ca a asigurat legatura dintre firmele implicate in activitatea de evaziune fiscala si factorii de decizie ai ANAF. Acesta, in calitate de sef de cabinet al lui Sorin Blejnar, ar fi controlat permanent activitatile gruparii si, impreuna cu seful sau, ar fi sprijinit grupul infractional organizat in obtinerea autorizatiei de antrepozit fiscal si de revocare a autorizatiei.

Sotia lui Marta, Andreea Marta, si sora acesteia, Maria Magdalena Lungu, sunt cercetate de procurorii DIICOT pentru constituire de grup infractional organizat cu preocupari pe linia proxenetismului si a prostitutiei, in vederea obtinerii de beneficii materiale injuste semnificative.

Acestea au stat in arest din 19 pana in 30 iulie, cand Curtea de Apel Bucuresti a decis punerea lor in libertate si ca masura preventiva a impus interdictia de a parasi Bucurestiul.