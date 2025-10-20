Laura Codruța Kovesi, dezvăluiri despre viața la Luxemburg: ”E un sentiment care persistă în suflet. Îmi lipsește foarte mult România”

Laura Codruța Kovesi (52 de ani) a vorbit despre cum a fost prima zi în funcția de procuror-șef al Parchetului European și cum s-a adaptat la Luxemburg, unde își are sediul instituția.

Kovesi a fost numită în această funcție în 2019, pentru un mandat de șapte ani. Are în subordine 440 de persoane, dintre care 97 sunt români.

”Mereu am fost de părere că oamenii sunt fericiți în viață dacă merg cu plăcere acasă și la muncă, de aceea avem o atmosferă frumoasă. E mult de lucru și contează să-i ținem aproape pe oameni. Echipa face totul. Și pentru mine este important să nu trăiesc într-o bulă”, i-a spus fosta șefă a DNA reporterului Libertatea, referindu-se la armosfera din sediul EEPO, unde toți angajații zâmbesc și sunt amabili.

Fosta șefă a DNA a povestit și cum i s-a părut prima zi în funcția de procuror-șef al EPPO.

”Prima zi aici a fost cea mai diferită prima zi din viața mea, pentru că întotdeauna, și atunci când m-am angajat ca procuror și în toate pozițiile pe care le-am avut ulterior, m-am dus într-o instituție care funcționa, care avea angajați. În prima zi după ce am fost numită, am mers la sediul Comisiei Europene, unde mi-a fost prezentată o echipă mică, formată din patru oameni, și mi s-a spus că aceștia sunt angajați ai comisiei și că mă vor ajuta să înființez Parchetul European.

Practic, nu exista aproape nimic, nu exista sediu, era un buget estimativ făcut, așa ca pentru orice altă agenție a Uniunii Europene, nu erau angajați, nu exista nimic. Deci, cam asta a fost prima zi și în prima zi am văzut acel buget. Mie mi s-a părut extrem de mic și de nerealist. Adică, teoretic, Parchetul European ar fi trebuit să funcționeze în 22 de state membre la acel moment, cu un buget de 8 milioane de euro și cu 32 de angajați despre care mi s-a spus că o să lucreze part-time pentru autoritățile naționale și part-time pentru EPPO”, a declarat Kovesi.

”Îmi lipsesc multe legat de România”

Deși spune că îi place foarte mult Luxemburgul, Kovesi a subliniat că tot nu se simte ca acasă.

”De foarte multe ori simt că sunt cumva și aici acasă, dar în general îmi petrec majoritatea timpului la la birou. Avem filarmonică, unde se țin concerte din când în când, avem un teatru care este foarte aproape de sediul nostru și unde am fost să văd piesa Scaunele, de Eugen Ionescu, în care a jucat extraordinar Oana Pellea. A fost un spectacol extraordinar. Sunt foarte multe parcuri și păduri în jurul Luxemburgului și este foarte frumos, foarte bine organizat. Poți să faci plimbări, să faci drumeții. Este un oraș extrem de prietenos.

Îmi lipsesc multe legat de România – familia, prietenii, obiceiurile, mersul la biserică. Avem două magazine românești aici, din când în când mai mergem și cumpărăm provizii ca să facem sarmale și mâncare românească. Avem o biserică aici, este deschisă în fiecare duminică putem merge, dar sunt foarte multe lucruri care ne lipsesc. Avem o comunitate destul de mare de români, sunt peste 6.000 care locuiesc în Luxemburg. Majoritatea dintre cei pe care i-am cunoscut lucrează în instituțiile europene care au sediu aici”, a mai declarat fosta șefă a DNA, cara precizat că mare parte a timpului o petrece la muncă.

Kovesi a mai spus că îi place să gătească și că uneori își mai invită colegii pentru a le arăta tradițiile din țara noastră.

”Îmi place să gătesc, mai gătesc mâncare românească. Câteodată trebuie să merg la magazinul românesc să iau de exemplu varză murată ca să fac sarmale. Cumva suntem obișnuiți cu gusturile din România. Câteodată, în weekend-uri sau când mai sunt sărbători, obișnuiesc să mai invit colegi din alte țări și încerc să să le arăt care sunt tradițiile și ce mâncăm. Ne mai vizităm și cu prieteni români și mai facem o salată boeuf sau icre ori ceva care să ne amintească de România. Luxemburghezii sunt foarte prietenoși și amabili, sunt obișnuiți să aibă rezidenți din alte țări. Dar cel puțin eu, personal, tot nu mă simt ca acasă. Adică este un sentiment care persistă în suflet. Îmi lipsește foarte mult România”, a adăugat Kovesi.

Întrebată ce planuri are după încheierea mandatului la șefia Parchetului European, în 2026, fosta șefă a DNA a spus că nu a decis încă dacă va reveni în țară sau va rămâne să lucreze la vârful instituțiilor UE.

