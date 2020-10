Cum ar fi fost pacaliti israelienii de Daniel Dragomir s-o spioneze pe Codruta Kovesi: "Am crezut ca am fost angajati in Romania cu accepul SRI si al presedintelui Iohannis"

Arestarile de la Bucuresti

Marturia

Zorella nu a avut documente

Legaturile lui Meir Dagan

Relatarea nu a putut fi verificata

Presa a dezvaluit alte operatiuni

"O afacere regretabila"

Dragomir, fugit din tara

Zorella da detalii de la intalnirile cu fostul ofiter SRI Daniel Dragomir, cel care a comandat operatiunea, dar si despre infomatiile pe care le-ar fi primit din partea fostului sef Mossad, Meir Dagan, despre situatia din Romania.Potrivit lui Zorella, Meir Dagan ar fi recomandat ca Black Cube sa lucreze "ca un brat al Serviciului de Informatii din Romania". Meir Dagan a decedat, asa ca nu-si poate spune povestea sa in cazul spionarii fostei sefe DNA , Laura Codruta Kovesi, in prezent sefa Parchetului European.Astfel isi incepe publicatia Haaretz o investigatie jurnalistica despre scandalul Black Cube. Jurnalistii publica o parte din marturia data de Dan Zorella in fata politistilor.Meir Dagan, care a condus Mossad - serviciul de informatii externe al Israelului din 2002 pana in 2011, a decedat in 2016.Totul incepe in 2016, moment in care doi angajati ai companiei Black Cube, Ron Weiner si David Geclowicz, au fost arestati intr-un hotel din Bucuresti. Ei au fost condamnati la pedepse cu supendarea executarii si apoi li s-a permis sa plece din Romania. Potrivit acuzatiilor oficiale, Weiner si Geclowicz au spart computerele membrilor familiei lui Kovesi si ale altor persoane de incredere ale fostei sefe DNA, care in acea perioada "conducea un razboi impotriva coruptiei."Black Cube ar fi fost angajata pentru a gasi dovezi compromitatoare impotriva lui Kovesi, care ancheta atunci inalti oficiali de stat, inclusiv persoane apropiate presedintelui, scrie Haaretz. Atacul informatic a avut loc cu cateva saptamani inainte sa se ia o decizie cu privire la numirea lui Kovesi pentru un alt mandat la sefia DNA.La doua saptamani de la arestarea celor doi angajati Black Cube, Dan Zorella a dat marturie in fata politistilor israelieni, in cadrul unei comisii rogatorii dispuse de procurorul DIICOT "Potrivit transcrierii interogatoriului lui Zorella, acesta a spus ca a fost angajat de Serviciul Roman de Informatii, SRI, cu acordul liderului sau, Eduard Hellvig, si al presedintelui Iohannis Klaus," relateaza publicatia israeliana.Potrivit lui Zorella, Dagan a spus ca operatiunea se afla sub sponsorizarea SRI si ca este "o misiune importanta".Zorella a mai povestit ca persoana care l-a angajat, Daniel Dragomir, este un fost ofiter de informatii roman. Potrivit lui Zorella, Dragomir a spus ca Black Cube ar putea functiona ca un brat de informatii pentru Romania.Dupa cum a spus Zorella in transcrierea marturiei, "Dragomir a spus ca este interesat de lansarea proiectului ... El a spus ca mai sunt doar trei saptamani pentru indeplinirea misiunii ", referindu-se la termenul pentru prelungirea mandatului lui Kovesi.Potrivit lui Zorella, Dragomir "a primit permisiunea SRI de a actiona ca un brat al organizatiei, astfel incat sa putem efectua operatiuni si sa patrundem in e-mailuri".Cand i s-a cerut dovada ca functiona ca grup in cadrul SRI, Zorella nu a prezentat un document, mai noteaza Haaretz.Cand a fost intrebat ce forma de aprobare are compania sa, Zorella a spus: "Mi-am amintit cum Meir Dagan, presedintele de onoare al Black Cube, avea legaturi bune cu Serviciul Roman de Informatii.""Am crezut ca ar putea face niste verificari mai aprofundate pentru noi cu privire la continutul proiectului ... M-am dus acasa la Meir Dagan la cateva zile dupa discutia cu Daniel [Dragomir]. I-am explicat sensibilitatea proiectului si l-am intrebat daca poate verifica cu contactele sale din Romania daca este vorba de un proiect guvernamental.""Dagan nu-l cunostea pe Dragomir. A spus ca va verifica si se va intoarce la noi ... Singurii de acolo care m-au vazut intrand in Dagan au fost garzile sale."Potrivit lui Zorella, "Dagan a revenit la mine o zi sau doua mai tarziu prin telefon. El a spus ca a verificat in Romania si ca intr-adevar acesta a fost un proiect foarte important si sensibil pentru Romania. Ar trebui sa desfasuram operatiunile cu prudenta, asa cum spusese Daniel, doar in interiorul Romaniei si astfel vom fi protejati de organizatie [SRI] si vom fi considerati un brat al SRI - este o misiune importanta, mult noroc."In acest momentul audierii, anchetatorii nu au putut sa verifice relatarea lui Zorella despre discutiile sale cu Dagan. Dagan murise cu trei luni inainte, explica Haaretz.Conform sursei citate, de la aceasta aventura, Black Cube a spus ca a invatat o lectie, iar compania a incetat sa mai ofere servicii guvernelor sau sa se implice in orice fel in politica.Totusi, in 2018, in The New Yorker, Ronan Farrow dezvaluia ca compania a adunat materiale despre Ben Rhodes si Colin Kahl, doi fosti asistenti ai fostului presedinte american Barack Obama Acesta a fost doar un exemplu de rapoarte conform carora compania a servit guvernele chiar inainte de complicatiile din Romania. In Israel, TheMarker a raportat ca Black Cube a furnizat servicii Ministerului Apararii din 2012 pana in 2014.Programul de stiri de investigatie "Uvda" a spus ca, in acelasi timp, Black Cube ii propusese firmei Israel Chemicals sa spioneze trei inalti oficiali: Yair Lapid, ministrul finantelor in 2013 si 2014, pe secretarul general al ministrului finatelor de atunci, Michal Abadi-Boiangiu si un procuror general adjunct, Avi Licht.Israel Chemicals era intr-o disuta cu guvernul cu privire la impozitarea resurselor naturale.Black Cube a dat in judecata "Uvda" dupa ce programul a raportat ca compania spioneaza adversarii lui Joseph Kabila, presedintele Republicii Democrate Congo pana in 2019. Black Cube a numit acest raport "fals".Black Cube a replicat: "Aceasta este o afacere regretabila de acum cinci ani, reciclata de multe ori de catre mass-media din Israel si din strainatate. Black Cube a fost angajat de o personalitate de rang inalt din Romania si a cooperat pe deplin cu autoritatile din Romania, incercand sa rezolve problema complicata in care s-a implicat ca victima si sa elibereze doi dintre oamenii sai din custodie.""Compania si oamenii sai nu au fost niciodata interogati in Israel decat pentru a participa la asistenta internationala a autoritatilor din Romania. Dupa aceasta afacere, compania a infiintat un comitet care examineaza si confirma acceptarea de noi clienti. Compania, ale carei servicii au fost angajate de firme de avocatura de top din intreaga lume timp de un deceniu, continua sa functioneze in conformitate cu legislatia din fiecare tara."Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a fost trimis in judecata, in iulie 2020, in Dosarul Black Cube, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la transfer neautorizat de date informatice, instigare la fals informatic, instigare la operatiuni ilegale cu dispozitive si programe informatice si instigare la violarea secretului corespondentei, toate in forma continuata.Pe de alta parte, fostul locotenent-colonel SRI, Daniel Dragomir, a fost condamnat, in iunie 2020, la 3 ani si 10 luni de inchisoare pentru fapte de coruptie , printre care trafic de influenta si spalare de bani. Decizia a fost luata de Curtea de Apel Bucuresti si este definitiva. Surse din MAI declarau atunci ca Dragomir a plecat din tara inainte ca instanta sa anunte sentinta in dosarul sau.