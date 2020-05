Dosarul Black Cube: Perchezitie informatica in cazul spionarii fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi

In 2018 erau stranse 90% din probatorii

Fostul ofiter a stat in arest preventiv in acest caz din 14 septembrie pana in 29 decembrie 2016, in dosarul Black Cube, in care este acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la transfer neautorizat de date informatice, instigare la operatiuni ilegale cu dispozitive si programe informatice, instigare la fals informatic, in forma continuata si instigare la violarea secretului corespondentei.Intre timp, doi dintre angajatii Black Cube, Ron Weiner si David Geclowicz, si-au recunoscut faptele si au fost condamnati la sentinte cu suspendarea executarii pedepsei.Cazul insa a trenat timp de aproape 4 ani la DIICOT, pentru realizarea unor comisii rogatorii in Israel. La sfarsitul anului 2018, fostul procuror sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat ca in dosarul Black Cube s-a format o a treia comisie rogatorie in Israel, procurorii mai avand nevoie de raspunsuri la cateva intrebari.Horodniceanu mai declarase pe 6 februarie 2018 ca 90 la suta din probatoriile din dosarul Black Cube sunt finalizate, insa daca nu exista colaborare din partea fostului ofiter SRI Daniel Dragomir, inculpat in acest dosar, "lucrurile se vor opri".