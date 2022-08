Kovesi: Doar pentru abuz in serviciu, DNA a pus sechestru pe 263 de milioane de euro intr-un an

Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat joi ca prejudiciul identificat de DNA in 2016, reprezentand sechestre, numai pentru faptele de abuz in serviciu, este de 263 de milioane de euro.

"Mai mult de un sfert din inculpatii trimisi in judecata in 2016 au comis infractiuni de abuz in serviciu. Prejudiciul identificat de DNA, reprezentand sechestre, numai pentru fapte de abuz in serviciu in 2016, este de 263 milioane euro.

Aceste date statistice ne arata o situatie ingrijoratoare a fenomenului de abuz in serviciu si ne arata ca nu avem un sistem de achizitii publice curat si transparent. Rezultatele noastre demonstreaza ca, in lipsa unor masuri clare de prevenire, coruptia in institutiile publice s-a manifestat prin aceleasi actiuni repetitive", a precizat Laura Codruta Kovesi la "Forumul Republica Moldova-Romania in domeniul justitiei Editia a II-a", potrivit site-ului DNA.

Procurorul-sef al DNA a adaugat ca, intrucat tipologiile repetitive identificate in anchete dovedesc ca exista vulnerabilitati majore ale sistemului de achizitii publice, a efectuat un studiu cu privire la abuzul in serviciu in domeniul achizitiilor publice.

"Iata cateva dintre concluziile studiului. Atribuirea contractelor sau platile aferente contractelor este conditionata frecvent de primirea unor sume de bani. Desi pagubele sunt clare, procurorii dovedesc de fiecare data ca nu este vorba de simple greseli, ci de abuzuri care, cel mai des, mascheaza o mita sau un folos.

In multe dintre dosare, concomitent cu infractiunea de abuz in serviciu, au fost comise si infractiuni de luare si dare de mita, falsuri, inselaciune, folosirea de informatii nedestinate publicitatii, evaziune fiscala, spalare de bani, conflict de interese sau folosirea influentei functiei de conducere intr-un partid in scopul obtinerii unor foloase", a spus Laura Codruta Kovesi.

Ea a aratat, totodata, ca cei care au avut initiativa si au coordonat activitatea ilicita au detinut functii de conducere pe diferite paliere - functii publice alese, respectiv presedinte de consiliu judetean, primar de oras sau comuna, viceprimar sau functii publice numite sau ocupate prin concurs, respectiv prefect, director in structuri subordonate consiliului judetean/primariei, director economic primarie, director adjunct in structuri tehnice din cadrul consiliului judetean, sef serviciu.

Mai mult, procurorul sef al DNA a precizat ca au fost identificate mecanisme de fraudare a banului public in toate etapele caracteristice procesului de achizitie publica, respectiv in planificarea, in atribuirea contractului si executarea acestuia.

"Se fac, uneori, plati pentru lucrari neefectuate sau statul plateste un pret mai mare pentru unele produse sau servicii. Se achizitioneaza frecvent produse inutile sau aparatura care nu poate fi instalata si utilizata. Se achizitioneaza lucrari a caror executie nu poate fi verificata si cuantificata", a mentionat Kovesi.

