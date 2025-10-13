Kovesi: Inspectia Judiciara va face un control la DNA. Il asteptam

Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a anuntat efectuarea unui control al Inspectiei Judiciare la insitutia anticoruptie.

Sefa DNA a facut anuntul dupa ce a prezentat intr-o sedinta a CSM motivele pentru care a cerut revocarea procurorilor Doru Tulus si Mihaiela Iorga, ca urmare a scandalului generat de difuzarea in presa a unor inregistrari de la o sedinta DNA.

"Am fost anuntati in mod oficial de efectuarea acestui control. El vizeaza perioada 1 ianuarie 2016 pana in prezent.

Pot sa va spun ca, in perioada ianuarie 2016 pana in prezent, au fost peste 126 de verificari pe chestiuni punctuale solicitate sau efectuate de Inspectia Judiciara, precum si controale tematice facute la DNA.

In toate cele peste 100 de cazuri si in cele 8 controale nu s-au constatat ilegalitati sau chestiuni de incalcare a legii. Noi asteptam acest control. Sunt convinsa ca toti procurorii din DNA au respectat legea si asteptam ca rezultatele acestui control sa fie facute publice", a spus Kovesi.

Ads

Ulterior, procurorul general Augustin Lazar a anuntat oficial ca s-a dat aviz pentru revocarea celor doi procurori, asa cum solicitase Kovesi.

Iata, detaliat, si ce au declarat la iesirea de la audieri cei doi procurori DNA vizati de revocare

Scandalul din DNA

Ca urmare a difuzarii de catre Romania TV a unor inregistrari despre care DNA spune ca sunt trucate, in care se aude vocea Laurei Codruta Kovesi, care ii cearta pe procurori ca nu-si fac treaba si ca institutia devine astfel tot mai expusa atacurilor, s-a starnit un imens scandal legat de modul cum se fac anchetele in Directia Anticoruptie.

In cadrul DNA a fost declansata o ancheta interna pentru a se afla cum au ajuns acele inregistrari in presa. Trei procurori ai Directiei au cerut CSM sesisarea Inspectiei Judiciare, sustinand ca ar fi primit citatii in cadrul acestei anchete in care li se solicita efectuarea testului poligraf. In sedinta de azi, CSM a decis sa dea curs cererii procurorilor si sa sesizeze IJ.

Ads

In paralel, procurorul sef al DNA a cerut Sectiei pentru procurori a CSM revocarea din functie a doi dintre acesti magistrati - Doru Tulus si Mihaiela Iorga, invocand abateri grave.

La sedinta de marti dimineata a CSM a venit si Laura Codruta Kovesi, care a spus ca nu are motive sa isi dea demisia din fruntea DNA.

La randul sau, tot marti dimineata, procurorul general a dat asigurari ca DNA e o structura de elita a Ministerului Public: "Scandalul e produs, nu dezinteresat, de anumite canale media".

Iata si care a fost reactia lui Klaus Iohannis in acest scandal

Pe de alta parte, ministrul Justitiei a cerut CSM sa faca o evaluare in DNA si Parchetul General referitoare la modul cum sunt prioritizare dosarele.

Ads

Tudorel Toader a declarat, luni, ca are la dispozitie "doua parghii de declansare a procedurilor de verificare" la DNA si la Parchetul General, si anume sa desemneze un procuror care sa evalueze activitatea manageriala a sefilor celor doua institutii, iar cea de a doua cale este sa sesizeze Inspectia Judiciara.

"Amandoua au fost dispuse de MJ, o procedura nu o exclude pe cealalta, o procedura nu se declanseaza numai impreuna cu cealalta", a explicat ministrul.

Citeste si Ministrul Justitiei: A venit vremea clarificarilor la DNA. Sper sa nu se constate ca avem o justitie selectiva.

Inspectia Judiciara a anuntat luni ca a demarat aceasta verificare ceruta de ministrul Toader. In comunicatul IJ se precizeaza ca respectivele controale vizeaza "eficienta manageriala" a conducerii celor doua institutii mentionate.

Citeste si analiza Ioanei Ene Dogioiu: DNA - atacul cartitelor. Ce e in spatele marilor minciuni

F.N.

Ads