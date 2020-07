Rechizitoriu DIICOT: Finantatorii campaniei de denigrare a Laurei Codruta Kovesi si sefii Black Cube, cercetati in continuare de procurorii antimafia

Disjungerile

Fondatorii Black Cube, cercetati intr-un alt dosar

"Disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor in cadrul unui dosar distinct, fata de persoanele necunosute care, alaturi de inculpatul Dragomir Daniel, au fost interesate si/sau implicate dupa caz, in finantarea si sprijinirea in orice mod a operatiunilor si activitatilor derulate in Romania de catre compania Israeliana BlackCube, in cadrul proiectului Tornado", se arata in rechizitoriul dosarului DIICOT.Altfel spus, procurorii anti-mafia vor continua cercetarile pentru a afla care sunt persoanele care au finantat si sustinut campania de obtinere de informatii pentru a denigra imaginea fostei sefe DNA de la acea data, Laura Codruta Kovesi. De altfel, procurorii DIICOT au subliniat in repetate randuri in comunicatul privind trimiterea in judecata a lui Daniel Dragomir ca acesta a avut un rol de "intermediar", fiind mai mult o "interfata a vointei infractionale din partea altor persoane".t", arata DIICOT.Mai mult, procurorii DIICOT au subliniat faptul ca fostul colonel SRI a avut nevoie si a cautat atat finantatori pentru operatiunea de discreditare a fostei sefe DNA cat si persoane care sa-i asigure expunerea mediatica necesara. "Fiind constient de amploarea si implicit de impactul pe care ar trebui sa il aiba o astfel de campanie denigratoare, inculpatul Dragomir Daniel a acceptat ideea cooptarii altor persoane interesate de organizarea unei astfel de campanii, persoane care sa-i sprijine demersurile atat din punct de vedere financiar cat si din punctul de vedere al modalitatii efective de valorificare optima a eventualului rezultat negativ al campaniei in mass - media nationala", subliniaza procurorii DIICOT.Procurorii DIICOT au anuntat continuarea cercetarilor si fata de fostii agenti Mossad, directori executivi si fondatori ai Black Cube, Avi Yanus si Dan Zorella.Dosarele celor doi sefi Black Cube au fost disjunse din cauza lipsei unui raspuns din partea comisiei rogatorii, in acest moment cei doi fiind cercetati in stare de libertate. Potrivit procurorilor, cei doi au formulat pe parcursul urmaririi penale, prin avocatii alesi, cereri de incheiere a unor acorduri de recunoastere a vinovatiei."Intrucat in cauza a fost finalizata urmarirea penala in ceea ce ii priveste pe numitii W.R., G.D. si Y.B. si intrucat acestia si-au manifestat vointa de a incheia cu organul judiciar acorduri de recunoastere a vinovatiei, fiind avizate astfel limitele legale in care poate interveni un astfel de acord, s-a dispus disjungerea cauzei cu privire la cu privire la cele trei persoane cercetate si infractiunile retinute in sarcina acestora", se arata in rechizitoriul dosarului.