Se reiau negocierile pentru sefia Parchetului European: un europarlamentar explica de ce cresc sansele lui Kovesi

Sansele fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi, de a fi numita in functia de sef al Parchetului European, sunt in crestere. Asta in contextul in care Executivul francez negociaza functii importante la nivelul institutiilor UE, iar sustinerea politica pentru functia de procuror-sef european pentru candidatul francez, Jean-Francois Bohnert, va fi mai mica.

Cel putin asta sustine europarlamentarul PNL Siegfried Muresan, vicepresedinte al grupului parlamentar al PPE, intr-o declaratie pentru Digi 24.

Negocierile privind alegerea procurorului sef european urmeaza sa inceapa din nou odata cu constituirea noului Parlament European (PE) ales pe 26 mai. Procedura nu se va relua de la zero, ci va continua de unde a fost suspendata. Kovesi ramane in continuare propunerea Parlamentului European (PE) pentru aceasta functie.

"Mandatul ramane acelasi, procesele legislative aflate in desfasurare vor continua dupa alegeri exact din punctul in care s-au oprit, deci nu se reiau de la zero.

Ads

Ca atare, pozitia PE dupa alegeri va fi neschimbata fata de cea dinainte de alegeri si anume ca PE are un singur candidat pentru pozitia de procuror-sef european si acesta este candidatul roman," declara Sigfried Muresan.

Si Tajani o sustine pe Kovesi

De altfel, aceiasi pozitie a fost exprimata si de presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, pe 9 mai, intr-o conferinta la Sibiu.

"Parlamentul a decis, nu se schimba decizia. Noi mergem mai departe", explica Tajani.

Cum s-a ajuns la impas

Negocierile privind desemnarea procurorului-sef european au ajuns la un impas, dupa ce Parlamentul European a sustinut nominalizarea Laurei Codruta Kovesi, asa cum au decis comsiile LIBE si CONT prin vot, in vreme ce Consiliul UE a sustinut numirea francezului Francois Bohnert, cel clasat primul la votul din COREPER - vot dat de ambasadorii statelor membre.

Ads

In plus, ramane de vazut care este in continuare pozitia Romaniei, guvernul Vioricai Dancila o sustine de aceasta data pe Laura Codruta Kovesi? La votul din COREPER, mandatul ambasadoarei Luminita Odobescu a fost pentru a-l sprijni pe candidatul francez si impotriva fostei sefe DNA.

Care sunt tintele Frantei

Pe de alta parte, Sigfried Muresan arata ca Jean-Francois Bohnert si-ar putea pierde sprijinul guvernului francez.

"Singurul atu al candidatului francez a fost sustinerea politica din partea guvernului francez. Guvernul Frantei, in aceasta perioada in care se negociaza cele mai importante pozitii la nivelul institutiilor UE, adica presedintele Comisiei Europene, presedintele Consiliului European, presedintele Bancii Centrale Europene, presedintele Parlamentului European, Inaltul Reprezentant pentru Politica Externa, in aceasta perioada guvernul Frantei are alte prioritati si, de aceea, eu am spus inainte de alegeri si imi mentin aceasta declaratie, ca sustinerea politica pe care candidatul Frantei o are va fi diferita acum dupa alegerile europarlamentare de ce a fost inainte de alegeri.

Franta este evident ca tinteste una dintre principalele pozitii la nivel european, pentru unele are sanse mai mari, pentru altele are sanse mai mici si de aceea, e foarte clar ca sustinerea politica pentru functia de procuror-sef european pentru candidatul francez va fi mai mica dupa alegeri", a mai declarat Siegfried Muresan