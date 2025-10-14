Mandatul Laurei Codruța Kovesi expiră anul viitor. Cine ar putea veni în locul „Zeiței anticorupție” la șefia Parchetului European

Mandatul de șapte ani al Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European (EPPO) se va încheia anul viitor.

Legislația și regulamentul de înființare a instituției nu permit prelungirea mandatului procurorului general european.

Există deja patru pretendenți la funcția ocupată de Kovesi, iar printre ei se află și adjunctul EPPO, pe care „Zeița anticorupției” l-a învins în anul 2019, la vot în Parlamentul European.

Din octombrie 2019, Kovesi nu mai este magistrat în România, iar încheierea mandatului de la EPPO nu-i va permite fostei șefe a DNA să beneficieze de prevederile legale referitoare la pensia se serviciu, pentru că la momentul eliberării sale din magistratură nu îndeplinea condițiile de vechime prevăzut de statutul judecătorilor și procurorilor.

Potrivit unor surse de la Bruxelles, conducerea UE s-ar pregăti încă de pe acum de o schimbare strategică la vârful Parchetului European. Pentru că mandatul ei este aproape de final, pe lista succesorilor de află patru nume importante din Germania, Austria, Italia și Spania.

Patru procurori europeni se află pe listă pentru a prelua conducerea EPPO, instituție care investighează fraudele și utilizarea abuzivă a fondurilor europene.

Conform surselor europene, favoritul ar fi chiar actualul adjunct al lui Kovesi, procurorul german Andres Ritter, potrivit jurnalul.ro

Această schimbare de la vârful Parchetului European vine într-un moment în care UE pregătește o reformă a mecanismelor de combatere a fraudei, ce ar putea să extindă atribuțiile EPPO în protejarea următorului buget multianual al Uniunii.

În timpul mandatului său, Laura Kovesi a coordonat anchete importante cu privire la fraude cu fonduri europene, inclusiv cazuri ce au vizat miniștri greci, contractele de achiziție de vaccinuri COVID-19, Partidul Popular European și mai mulți eurodeputați suspectați de utilizare abuzivă a banilor europeni.

În România, un procuror general poate să candideze și pentru al doilea mandat la vârful parchetului național, dar la Parlamentul European nu este prevăzută o astfel de posibilitate. Mandatul este de 7 ani și nu poate fi reînnoit.

Kovesi a intrat în magistratură sub numele de Laura Codruța Lascu, în 22 mai 1998, prin decretul nr. 171.1998 semnat de către fostul președinte al României Emil Constantinescu, devenind procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Laura Codruța Kovesi a fost eliberată din magistratură de președinele Klaus Iohannis, pe 30 octombrie 2019.

Legea 303.2022 privind Statutul judecătorilor și procurorilor, care a preluat norma din vechea Lege nr. 303/2004, prevede, la articolul 211, că „judecătorii și procurorii (…) cu o vechime de cel puțin 25 de ani în funcția de judecător și procuror (…) se pot pensiona la cerere și pot beneficia de o pensie de serviciu în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizația de încadrare brută lunară și sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării”.

Kovesi nu se încadrează la această vechime.

Cine are cele mai mari șanse la șefia EPPO

Conform mai multor surse familiare cu procesul de selecție, magistratul german și actualul adjunct al EPPO, Andres Ritter, se află în fruntea clasamentului. Ritter este specializat în infracțiuni economice și fraude privind fondurile Uniunii Europene, domeniu în care a acumulat expertiză înainte de a se alătura Parchetului European, relatează EurActiv.

Andres Ritter a candidat și în urmă 7 ani, dar a pierdut în fața Laurei Codruța Kovesi.

Pe locul doi în listă se află Ingrid Maschl-Clausen din Austria, fost procuror al EPPO, care a lucrat și la Reprezentanța Permanentă a Austriei pe lângă UU, dar și la agenția Eurojust, responsabilă cu cooperarea judiciară între statele membre.

Încă doi magistrați se află pe listă. Ei sunt Italianul Stefano Castellani, procuror delegat al EPPO la Torino, și spaniolul Emilio Juesus Sanchez Ulled, procuror general la Madrid, specializat în infracțiuni împotriva administrației publice.

