„Nu există țări curate”. Kovesi acuză liderii europeni că pun presiuni pentru „spălarea” corupției: „Câte tragedii mai trebuie să se întâmple?”

Autor: Alexandru Negrici
Duminica, 10 August 2025, ora 13:34
2818 citiri
Șefa Parchetului European, Laura Coduța Kovesi. FOTO Hepta

Laura Codruța Kövesi, procuror-șef al Parchetului European (EPPO), avertizează că „nu există țări curate” și susține că indiferența față de criminalitatea financiară are consecințe grave, inclusiv pierderi de vieți omenești. Într-un interviu citat de presa germană, ea a invocat cazul tragediei feroviare din Grecia din martie 2023, în care au murit 57 de persoane, și a afirmat că investigațiile EPPO indică faptul că proiecte finanțate din fonduri europene pentru modernizarea rețelei de semnalizare nu au fost implementate la timp și corect, ceea ce ar fi putut împiedica accidentul.

Kövesi conduce o structură care reunește 24 de state membre și care investighează fraudele cu subvenții și infracțiunile financiare transfrontaliere. Parchetul European are, potrivit oficialilor, competențe extinse: poate efectua percheziții, confisca probe, aresta suspecți și trimite dosare în fața instanțelor, nu doar întocmi rapoarte, arată adevarul.ro.

„Câte tragedii mai trebuie să se întâmple ca să înțelegem, în sfârșit, că criminalitatea financiară nu e un lucru minor?” a declarat Kövesi, subliniind că rezultatele anchetei din Grecia arată legături între utilizarea fondurilor UE și siguranța publică. „Corupția poate ucide”, a insistat ea.

În activitatea EPPO, volumul cazurilor este considerabil: în 2024, instituția a deschis 2.666 de anchete, cu un prejudiciu total estimat la 24,8 miliarde de euro, potrivit cifrelor avansate de Kövesi. Ea a atras atenția asupra fenomenului fraudei cu TVA și a evaziunii fiscale organizate la scară internațională, menționând că Germania se află frecvent în vizorul rețelelor care spală bani prin astfel de mecanisme, provocând autorităților germane pierderi anuale estimate la aproape zece miliarde de euro.

Originară din România, Kövesi cunoaște fenomenul corupției și din perspectiva muncii sale anterioare: în 2006, la 33 de ani, a devenit procuror general, cea mai tânără și prima femeie care a ocupat această funcție în țară. Experiența acumulată în România a fost, potrivit declarațiilor ei, una dintre motivațiile pentru angajamentul în lupta împotriva corupției la nivel european.

Kövesi a relatat că și la nivelul Uniunii Europene a întâmpinat presiuni din partea unor politicieni care i-ar fi sugerat să reducă vizibilitatea cazurilor și a statisticilor, pe motiv că publicarea lor ar crea impresia că toate statele membre sunt corupte. „Dacă nu public comunicatul de presă și spun că avem zero cazuri, asta înseamnă că totul e în regulă și că toate țările sunt curate?”, le-ar fi răspuns ea, conform relatărilor.

Instituția pe care o conduce continuă anchetele în marile dosare de fraudă cu fonduri europene și se concentrează pe infracțiuni financiare transfrontaliere, în timp ce Kövesi îndeamnă la o abordare mai fermă și la recunoașterea implicațiilor sociale și umane ale corupției financiare.

