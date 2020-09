FOTO Kovesi depune juramantul de sef al Parchetului European in fata judecatorilor Curtii de Justitie a UE. EPPO este operational

Foto: Twitter/ EPPO

"Ma angajez solemn sa imi exercit functia in deplina independenta, in interesul Uniunii in ansamblul sau; sa nu solicit si sa nu accept instructiuni de la nicio persoana sau entitate exterioara Parchetului European.Ma angajez de asemenea sa respect obligatia de confidentialitate, in ceea ce priveste orice informatie detinuta de Parchetul European" - astfel a sunat angajamentul solemn rostit de Laura Codruta Kovesi si de procurorii europeni EPPO.Kovesi a tinut si un scurt discurs in fata oficialilor europeni. "Numai un sistem judiciar independent poate aplica legea in mod egal pentru toata lumea. Preocuparile publice legate de frauda coruptie , statul de drept au crescut. Prin protejarea bugetului UE vom juca un rol esential in consolidarea increderii cetatenilor europeni in Uniune," este o parte din acesta.