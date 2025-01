Ion Vianu: Avantajul decisiv se castiga in tara, nici la Bruxelles, nici la Luxemburg

Reusita Laurei Codruta Kovesi in Parlamentul European i se datoreaza: a contat experienta contra marii coruptii, asa ca serveste la ceva sa fii roman! O spune scriitorul si psihiatrul Ion Vianu, care remarca insa ca avantajul decisiv se joaca in tara.

L-am intrebat pe Ion Vianu cum se vede toata aceasta "chestiune Kovesi" din afara si ce inseamna, practic, ca un stat nu doar sa nu isi sustina propriul candidat, dar chiar sa il discrediteze folosind orice mijloc.

"Este, inainte de toate, un mare succes personal al lui Kovesi. A avut cel putin un contracandidat foarte bun (francezul) si un lobby extrem de activ in favoarea acestuia din partea Frantei. Dar a contat valoarea ei personala si experienta enorma contra marii coruptii. Serveste la ceva sa fii roman!", spune Ion Vianu.

Nu e momentul sa punem piciorul pe accelaratie, in tara nu e totul jucat

"Coalitia majoritara a facut tot ce a putut sa o umple cu noroi pe Kovesi. Dar sa nu uitam ca Dragnea a fost recent umilit la internationala socialista, iar gruparea Tariceanu (ALDE) este repetitiv amenintata cu excluderea din alianta liberalilor si democratilor europeni.

Faptul ca Kovesi a castigat votul e o palma pentru ei. Iar afacerea Tel Drum abia incepe. Un cosmar pentru Dragnea. Totusi, pe plan intern nimic nu e jucat, nu e momentul sa se ia piciorul de pe acceleratie.

Iohannis probabil se va realege, dar o coalitie de centru-dreapta nu e in buzunar. Urmeaza o campanie grea, ca la box.

Avantajul decisiv se castiga in tara, nici la Bruxelles, nici la Luxemburg".

Ion Vianu aminteste ca printr-o patanie similara a trecut si Donald Tusk, pe care Polonia nu l-a sprijinit. Dar in cazul lui nu a fost chiar asa de urat ca in cel al lui Kovesi:

"Da, s-a intamplat: Polonia cu al sau guvern "iliberal" nu l-a sustinut pe Donald Tusk la presedintia Consiliului European. Dar nici nu l-a umplut de laturi, ca ai nostri pe Codruta".

Format in Clinica universitara de psihiatrie de la Spitalul "Obregia" din Bucuresti, cadru didactic, Ion Vianu a emigrat in 1977, protestand fata de utilizarea psihiatriei in scopuri politice.

In Elvetia si-a practicat specialitatea in mediul privat, mereu activ pe plan international in domeniul apararii drepturilor omului in psihiatrie. A colaborat cu Europa Libera, devenind una dintre vocile exilului.

