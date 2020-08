Kovesi afirma ca Parchetul European nu va ezita sa trimita in judecata liderii UE suspectati de fraude: "Legea e aceeasi pentru toti"

Statele care nu se vor alatura EPPO

Asteptarile sunt mari

"Laura Codruƫa Kovesi a devenit renumita ca sef al respectatei agentii anticoruptie din Romania, DNA . A anchetat ministri si primari, devenind rapid favorita Parlamentului European si a militantilor anticoruptie," o prezinta publicatia britanica. Kovesi se pregateste sa lanseze la finalul avestui an Parchetul European, primul organism al UE care se ocupa de investigatii penale.Vor urma mai multe investigatii si urmariri penale, dar va fi vorba si de o mai puternica aparare a statului de drept in UE, a declarat Kovesi. "Reperul nostru in masurarea succesului va fi increderea cetatenilor in institutia noastra", afirma popularul magistrat, care in tara de origine este oprita pe strada pentru fotografii si strangeri de mana.Parchetul European, o idee veche de 25 de ani, permite UE sa aduca in fata instantelor nationale fraude cu fonduri europene si returnari de TVA. Doar jongleriile cu TVA costa bugetele nationale 50 de miliarde de euro pe an. Kovesi va conduce organizatia din Luxemburg, asistata de cate un procuror din fiecare tara participanta, insa anchetele vor fi conduse de procurori dedicati, din statele membre.Kovesi, care se asteapta ca EPPO sa se ocupe de peste 3.000 de cazuri, s-a luptat sa creasca bugetul agentiei, propus la 37,7 milioane de euro. Oficialii UE sustin ca fondurile, deja majorate o data, sunt suficiente pentru anul lansarii si spera ca organizatia va fi gata sa inceapa in 2020, asa cum fusese planificat.Cea mai mare problema a acesteia este decizia a cinci state membre ale UE - Danemarca, Irlanda, Ungaria, Polonia si Suedia - de a nu se alatura. In incercarea de a convinge Ungaria, in cazul in care prietenii si familia primului ministru au castigat contracte cu finantare comunitara, oficialii UE au incercat sa lege accesul la fondurile UE de respectarea statului de drept. Ungaria a refuzat.Asteptarile de la fosta sefa DNA sunt mari. Familiile lui Daphne Caruana Galizia si Jan Kuciak, doi jurnalisti de investigatii care au fost ucisi, au scris consiliului de ministri al UE in sprijinul numirii ei, descriind-o drept "". Si au adaugat ca Kovesi este din acelasi aluat precum Caruana Galizia si Kuciak, tintind marea coruptie Reflectand pe marginea acestor asteptari, Kovesi afirma: " "The Guardian" ii face un portret mai mare Laurei Codruta Kovesi despre cariera sa, de la facultate si pana in momentul indepartarii de la sefia DNA, in iulie 2018. A fost un an de proteste in masa si semnale de alarma ca guvernul dezmembreaza mecanismele democratice care facusera posibila aderarea la UE.Kovesi, care prefera sa nu comenteze politica nationala, a declarat ca DNA are inca procurori curajosi, dar spera ca noul guvern va schimba o lege din 2018, criticata pe larg intrucat slabeste independenta judiciara si lupta impotriva coruptiei.