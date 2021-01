Kovesi cere judecatorilor sa oblige Sectia Speciala sa-i solutioneze mai repede dosarul. Inalta Curte a desfiintat dur, in 2019, ancheta Adinei Florea

Sursa: Portalul Inaltei Curti

Acuzatiile Sectiei Speciale

Acuzatiile, desfiintate

Concret, fosta sefa a DNA , Laura Codruta Kovesi a deschis, pe 23 decembrie, la Inalta Curte un proces avand ca obiect "contestatie durata proces," conform portalului instantei. Practic, Kovesi este nemultumita de faptul ca procurorul Adina Florea tergiverseaza ancheta . Inalta Curte a stabilit primul termen de judecata pe 20 ianuarie."Daca activitatea de urmarire penala sau de judecata nu se indeplineste intr-o durata rezonabila, se poate face contestatie, solicitandu-se accelerarea procedurii," explica codul de procedura penala, in cazul "contestatie durata proces."Aceasta contestatie poate fi introdusa dupa cel putin un an de la inceperea urmaririi penale, pentru cauzele aflate in cursul urmaririi penale.Pe 28 martie 2019, in plin proces de desemnare a procurorului sef european,Sectia Speciala a anuntat oficial ca Laura Codruta Kovesia fost plasata sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzata de luare de mita, abuz in serviciu (cinci acte materiale) si marturie mincinoasa. Ea nu avea voie sa paraseasca tara fara aprobare, sa discute cu presa despre dosar si nici sa lucreze la Parchetul General.Pe 3 aprilie 2019 Inalta Curte a revocat masura controlului judiciar luata de procurorul Adina Florea.Motivarea hotararii prin care instanta ICCJ a dispus revocarea controlului judiciar impus Laurei Codruta Kovesi de procurorul SS (Sectia speciala pentru magistrati ) Adina Florea in dosarul extradarii lui Nicole Popa desfiinteaza sever toate acuzatiile aduse fostei sefe DNA Despre fiecare dintre acuzatiile aduse, adica luare de mita, abuz in serviciu si marturie mincinoasa, judecatorul Inaltei Curti stabileste ca "este lipsita de precizie, claritate (coerenta) si de suport probator", iar controlul judiciar a fost nelegal."Judecatorul de drepturi si libertati retine neindeplinirea conditiilor necesare inceperii urmaririi penale in personam si punerii in miscare a actiunii penale (lipsa de claritate a acuzatiilor, aspect ce echivaleaza cu inexistenta notificarii oficiale, existenta unui caz de stingere sau impiedicare a exercitarii actiunii penale, lipsa probelor), nemotivarea ordonantei prin care s-a dispus luarea masurii controlului judiciar, impunerea altor obligatii decat cele expres si limitativ prevazute de lege.Toate aceste vicii se subsumeaza unor conditii de legalitate care, odata dovedite, fac inutila analiza elementelor ce tin de temeinicie", se arata in motivarea deciziei pronuntate in 3 aprilie.