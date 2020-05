Kovesi, despre Parchetul European: E un context nou, anticipez ca vor fi mai multe de facut pentru procurorii din EPPO

Ziare.

"In acest moment nu stim care va fi contextul legal. Vor fi mai multe fonduri, va fi mai multa flexibilitate in utilizarea lor? Anticipez ca asta inseamna ca vor fi mai multe de facut pentru procurorii din EPPO, e logic. Acum avem un context complet nou (din cauza pandemiei COVID-19, n.red.). Iar EPPO este parte din acest raspuns comun la o provocare fara precedentJurisdictia noastra este sa investigam fraudele financiare, cu prejudicii mai mari de 10.000 de euro. Anticipez ca va fi mai mult de lucru pentru EPPO, daca vom avea mai multe fonduri si mai multa flexibilitate, dar mai putine reguli in utilizarea acestor fonduri", a declarat Laura Codruta Kovesi pentruProcurorul sef european a explicat ca "daca e mai multa flexibilitate si nu sunt alte parghii de control si verificare rapida asupra modului in care se cheltuiesc banii, apar oportunitatile de frauda", dand ca exemplu contractele care pot fi acordate "direct unor anumite companii, care pot fi ale rudelor sau ale unor membri ai familiei decidentului".Intrebata cand isi va incepe activitatea Parchetul European, Laura Codruta Kovesi a reamintit ca decizia initiala a Comisiei Europene era "ca vom incepe sa activam in acest an, in noiembrie, dar in acest moment avem mai multe probleme de rezolvat".Una dintre probleme este legata de faptul ca inca nu functioneaza acel Colegiu format din cate un reprezentant din fiecare dintre 22 de state care au intrat in acest proiect.", a adaugat Kovesi.De asemenea, intrebata despre echipa cu care va lucra, Laura Codruta Kovesi a mentionat inca o data ca "vom avea 22 procurori europeni, cu ei vom constitui Colegiul", in timp ce staff-ul din Luxemburg va numara "in jur de 50 de persoane, la nivel central"."Problema este cu procurorii-delegati europeni, cei care fac investigatiile in statele membre" a subliniat Laura Codruta Kovesi, reamintind ca vor fi doar 32 de procurori europeni care vor trebui sa solutioneze cateva mii de cazuri.. Putem porni la drum cu acest numar, dar e foarte dificil sa imparti 32 de procurori la 22 de tari. Si cel mai dificil este sa lucrezi in acele stat in care numarul de cauze este ridicat", a mai declarat Laura Codruta Kovesi.Parchetul European va fi un "organism independent al Uniunii, responsabil cu investigarea, urmarirea penala si trimiterea in judecata a autorilor infractiunilor impotriva intereselor financiare ale Uniunii (de exemplu, frauda, coruptie, frauda transfrontaliera in materie de TVA de peste 10 milioane EUR)", scop in care "EPPO va desfasura investigatii, va efectua acte de urmarire penala si va exercita actiunea publica in fata instantelor competente din statele membre", se arata pe pagina Consiliului UE Celecare au decis sa participe la acest proiect de cooperare consolidata sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Croatia, Cipru, Republica Ceha, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Tarile de Jos, Portugalia, Romania, Slovenia, Slovacia, Spania.C.B.