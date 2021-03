Laura Kovesi, pe cale sa respinga 7 dintre cei 10 candidati ai Bulgariei pentru Parchetul European. "Nu au efectuat niciodata o ancheta penala"

Parchetul European a notificat Ministerul Justitiei al Bulgariei, printr-o scrisoare ca are observatii cu privire la sapte din cele zece candidaturi bulgare depuse pe 13 februarie, a declarat pentru Euractiv Bulgaria , o sursa din cadrul Parchetului European."Nu este un semn bun. Cand cerem informatii suplimentare, nu se intampla pentru ca cineva nu si-a completat CV-urile suficient de bine sau nu intelege scrisoarea de intentie. Acesta este un semn clar ca nu suntem multumiti de candidaturile propuse ", a declarat sursa citata.El a explicat ca Parchetul European are doua categorii de observatii, dintre care prima este in principal de natura juridica."Nu credem ca anchetatorii bulgari sunt potriviti pentru Parchetul European. Respectam munca lor, recunoastem ca conform legislatiei bulgare fac parte din sistemul judiciar, dar nu credem ca astfel de persoane au calificarile necesare pentru Parchetul European. "Deoarece anchetatorii bulgari nu pledeaza niciodata in instanta, iar aceasta face parte din sarcina procurorilor europeni, nu consideram ca aceste candidaturi sunt adecvate", a spus sursa.Aceeasi sursa a explicat ca trei dintre cei sapte candidati problematici se incadreaza in aceasta categorie, deoarece sunt anchetatori.In a doua categorie sunt candidati care au lucrat ca judecatori."Este vorba de oameni care au fost judecatori in cauze civile si comerciale, fara experienta in dreptul penal. Care nu au efectuat niciodata o ancheta penala. Si nu au investigat niciodata infractiuni cu fonduri UE si nu au experienta de urmarire penala. Haide! Serios?" Exclama el."Pe baza informatiilor care ne-au fost furnizate si a cunostintelor noastre despre sistemul judiciar bulgar, exista persoane cu foarte putina sau fara nicio experienta printre candidati. Acestia au activat la un nivel local scazut (district).(...). Pot mentiona trei nume, doamna Veronika Borislavova Trifonova, doamna Bozhidara Evgenieva Ganeva-Dimova si domnul Ventsislav Danev Ferdinandov. "Sursa din cadrul Parchetului European a spus publicatiei citate ca aceste informatii au fost trimise autoritatilor bulgare, care dupa ce s-au familiarizat cu acestea au solicitat o intalnire."Vom organiza aceasta intalnire cat mai curand posibil. Dar asteptarea mea este ca autoritatile bulgare ne vor convinge ca candidatii sunt potriviti, mai ales daca regulamentul este citit intr-un anumit mod. Cu toate acestea, nu dorim sa intram intr-o discutie cu privire la modul de interpretare a regulamentului. Scrisoarea procurorului european precizeaza clar ca partea bulgara trebuie sa desemneze persoane cu experienta relevanta si care sa indeplineasca toate cerintele pentru independenta si integritate morala ", a explicat sursa.Intrebat daca acest lucru inseamna ca Parchetul European asteapta sapte noi candidati din partea bulgara, el a raspuns: "Absolut!"Intrebat daca biroul lui Kovesi s-a confruntat cu probleme similare cu candidatii de cealalta parte, el a spus ca nu.Un purtator de cuvant al procuraturii europene nu a negat informatiile, dar a explicat ca procedura este inca in desfasurare si nu a fost inclusa pe agenda acestei saptamani. "Asteptam ca autoritatile bulgare sa ne trimita informatii suplimentare despre candidati", se arata in raspuns.Ministerul Justitiei explica faptul ca nu este parte la procedura de selectare a candidatilor pentru procurorii europeni delegati. "Pentru Bulgaria , acesta este Consiliul Procurorilor SJC. Ministerul participa doar ca intermediar la schimbul de corespondenta intre Parchetul European si Colegiul Procurorilor din Consiliul Judiciar Suprem. In acest moment, nu exista informatii despre faptul ca procedura s-a incheiat ", a anuntat ministerul.Colegiul de procurori al Consiliului Suprem Judiciar a selectat cei zece candidati pentru postul de procurori delegati in Bulgaria cu o acuratete de invidiat cu un singur vot, dat fiind faptul ca candidatii erau 31. Acest lucru a dus la indoieli in randul observatorilor externi ca votul membrilor SJC ar putea fi convenit in prealabil. Inainte de a vota, fiecare membru al consiliului si-a enumerat favoritii.Procurorul sef Ivan Geshev a fost ultimul care a vorbit. In cele din urma, a sprijinit 7 dintre alesi - Biserka Stoyanova, Bozhidara Ganeva-Dimova, Boyko Kalfin, Veronika Trifonova, Dimitar Belichev, Svetlana Shopova-Koleva si Hristo Krachunov. Candidatii castigatori, desi nu sunt sustinuti oficial de procurorul sef, sunt Ventsislav Ferdinandov, Maya Kovacheva si Preslava Petkova, a mai relatat sursa citata.