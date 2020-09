Parchetul European isi incepe oficial activitatea. Kovesi, in fata Curtii de Justitie a UE: "Ma angajez solemn sa imi exercit functia in deplina independenta"

#EPPO is well on the way to being fully operational.

Misiunea Parchetului European

"Pentru a marca in mod solemn debutul oficial al activitatilor Parchetului European, o sedinta de inaugurare a avut loc astazi, la ora 11, la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. In cursul acestei sedinte de inaugurare, sefa si procurorii europeni ai Parchetului European si-au luat angajamentul solemn de a respecta obligatiile care decurg din functia lor. Cu aceasta ocazie, au pronuntat alocutiuni domnul Koen Lenaerts, presedintele Curtii de Justitie a Uniunii Europene, si doamna Laura Codruta Kovesi," arata sursa citata.Angajamentul solemn a fost luat de Laura Codruta Kovesi (RO), Frederic Baab (FR), Catalin-Laurentiu Borcoman (RO), Jaka Brezigar (SI), Danilo Ceccarelli (IT), Gatis Doniks (LV), Yvonne Farrugia (MT), Teodora Georgieva (BG), Danielle Goudriaan (NL), Jose Eduardo Guerra (PT), Petr Klement (CZ), Tomas Krusna (LT), Tamara Laptos (HR), Katerina Loizou (CY), Ingrid Maschl-Clausen (AT), Juraj Novocky (SK), Andres Ritter (DE), Maria Concepcion Sabadell Carnicero (ES), Gabriel Seixas (LU), Kristel Siitam-Nyiri (EE), Harri Tiesmaa (FI), Yves Van Den Berge (BE) si Dimitrios Zimianitis (GR).," este angajamentul luat de procurorii europeni.Sursa citata precizeaza ca Parchetul European este un organ independent al Uniunii insarcinat cu investigarea, urmarirea penala si trimiterea in judecata a autorilor infractiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii (de exemplu frauda coruptie sau frauda transfrontaliera in materie de TVA care depaseste 10 milioane de euro).In acest scop, Parchetul European desfasoara investigatii , efectueaza acte de urmarire penala si exercita actiunea publica in fata instantelor competente din statele membre. Parchetul European are sediul la Luxemburg. Actualmente, 22 de state membre participa la aceasta cooperare consolidata (Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croatia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Republica Ceha, Portugalia, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania si Tarile de Jos).Printr-un acord comun din 16 octombrie 2019, Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene au numit-o pe Laura Codruta Kovesi drept prima sefa a Parchetului European. Pe de alta parte, Consiliul Uniunii Europene, prin decizia din 27 iulie 2020, i-a numit pe primii procurori europeni ai Parchetului European.