Presa franceza, deranjata ca la Parchetul European se comunica doar in limba engleza: "Este o decizie uimitoare!"

"Aceasta este o decizie uimitoare pentru prima institutie UE creata dupa Brexit : Parchetul European, care va intra in functie in noiembrie, tocmai a decis sa lucreze doar in limba engleza. Aceasta versiune bastardizata a englezei, mai ales ca singura tara vorbitoare de limba engleza a Uniunii, Irlanda, nu participa la aceasta "cooperare consolidata" intre 22 de state membre", scrie publicatia Liberation "Adevarul fie spus, era clar, cu exceptia spiritului francezilor, ca avea nevoie (n.r. - Parchetul European) de o singura limba pentru a functiona eficient", spune un eurocrat consulat de ziaristii Liberation. "Iar engleza este inca una dintre limbile Uniunii in conformitate cu Regulamentele 1-58", adauga acesta.Publicatia din Franta atrage atentia ca "acesta este doar limbajul intern de lucru al institutiei. In relatiile intretinute cu cei de la Curtea de Justitie a Uniunii, a carei limba de lucru este franceza, limba lui Moliere isi gaseste locul alaturi de engleza".Parchetul European si-a inceput oficial activitatea pe 1 octombrie cand procurorul sef Laura Codruta Kovesi si alti 22 de procurori reprezentand cele 22 de state care au aderat la institutie, si-au luat angajamentul solemn de a respecta obligatiile care decurg din functia lor.