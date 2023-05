Presa franceza scrie despre situatia lui Kovesi: Romania se confrunta din nou cu demonii trecutului comunist

Presa franceza prezinta cazul Laurei Codruta Kovesi, care in viziunea unei comisii de experti in drept din UE este cea mai potrivita sa conduca noul Parchet European, dar care nu a primit votul Guvernului propriei tari.

"Kovesi este favorita in fata candidatului francez Jean-Francois Bohnert, actualul procuror general din Reims, si a candidatului german Andres Ritter. Franta i-a acordat lui Kovesi Legiunea de onoare in grad de Cavaler, cea mai inalta distictie franceza, in 2016, si chiar ia in considerare, alaturi de Germania, sa o sustina pentru aceasta noua functie, fiind considerata 'predestinata' pentru ea", scriu jurnalistii de la La Croix, intr-un articol publicat joi.

Ei il citeaza si pe austriacul Ulrike Haberl-Schwarz, cel care a condus comisia de experti in drept: "A fost aleasa ca principal candidat pentru activitatea ei impresionanta si abilitatea de a rezista la presiuni considerabile".

Jurnalistii francezi arata insa ca politicienii care detin acum puterea in Romania nu o vor pe fosta sefa a DNA in aceasta pozitie europeana importanta.

Ads

"O astfel de ipoteza nu este pe placul Guvernului roman", continua articolul La Croix, remarcand ca aceasta noua diferenta de opinii intre Bucuresti si Bruxelles vine in timp ce Romania detine presedintia UE.

"Laura Kovesi a fost demisa de la sefia DNA in iulie 2018. In ciuda atacurilor constante de la nivelul guvernului, ea a avut numeroase succese in investigatii de frauda si abuz de putere. Doar in 2017 a trimis in fata judecatorilor 3 ministri, 5 deputati si un senator din PSD, actualul partid aflat la guvernare, urmas al fostului partid comunist", mai scriu cei de la La Croix.

Articolul continua cu o paralela cu cazul lui Donald Tusk, ce a fost sustinut pentru un al doilea mandat la sefia Consiliului European pentru a fi dat un semnal politic Guvernului de la Varsovia, tara in cazul careia a fost activat ulterior si Articolul 7 din cauza derapajelor de la principiile democratice si ale statului de drept.

Ads

"Liderii romani merg insa mai departe decat au facut-o polonezii: pentru a o discredita pe Kovesi, ei au anuntat pe 13 februarie ca a fost deschis un dosar care o vizeaza pentru numeroasele 'abuzuri' pe care le-a comis cat a condus DNA.

Asta a determinat o reactie din partea lui Gunther Krichbaum, presedintele comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, care a spus ca 'Guvernul Romaniei a trecut linia rosie si saboteaza candidatura lui Kovesi prin tehnici demne de vremurile intunecate ale dictaturii comuniste'", mai scriu jurnalistii francezi.

Ei arata si ca unul dintre principalele dosare de frauda cu fonduri europene din Romania il are in centru pe seful PSD Liviu Dragnea. Totodata, sunt amintite si numeroasele manifestari de strada de sustinere a Laurei Codruta Kovesi care au avut loc in multe orase din Romania in ultimii ani, in timp ce cetatenii si-au aratat, totodata, dezaprobarea fata de modul in care Guvernul PSD-ALDE modifica legislatia din domeniul Justitiei.

Ads

Romania se intoarce la demonii trecutului

Despre situatia lui Kovesi au scris si cei de la Le Monde, intr-un articol intitulat "Romania se intoarce la demonii trecutului" si ilustrat cu o fotografie a sefului PSD.

"Romania a respirat o gura de oxigen democratic odata cu aderarea la Uniunea Europeana, dar acum statul de drept este pus sub semnul intrebarii chiar in timpul exercitarii presdintiei UE", citeaza cei de la Le Monde opinia lui Mirel Bran, corespondentul "World" in Romania.

"Romania se confrunta acum din nou cu demonii trecutului - coruptie, nepotism, o administratie paralizata, la care se adauga atacurile constante ale Guvernului social-democrat impotriva justitiei si a institutiilor europene, precum si o atitudine populista impotriva investitorilor straini.

Ads

Ca presedinte al UE, Romania a ales sa urmeze exemplul Poloniei si Ungariei, incalcand statul de drept. Guvernul a incercat in numeroase randuri sa limiteze puterile magistratilor pentru a anula condamnarile la inchisoare ale sefului PSD Liviu Dragnea - 2 ani de inchisoare cu suspendare in 2016 pentru frauda electorala si 3 ani si jumatate pentru trafic de influenta in 2018, sentinta pe care a contestat-o", este prezentata in continuare analiza publicata de World.

Este amintit si ca Dragnea, care e si presedinte al Camerei Deputatilor, conduce din umbra guvernul, dupa ce condamnarile l-au impiedicat sa fie el insusi premier.

Amintim ca Laura Codruta Kovesi a fost desemnata ca favorita pentru a conduce Parchetul European de catre o comisie constitutita la nivel european de specialisti in drept. Acum urmeaza voturile politice, procedura mergand in paralel in Consiliul UE si Parlamentul European.

In Consiliu fiecare Guvern a transmis clasamentul pe care il prefera, iar Romania nu si-a sustinut candidatul, avand ca prima optiune candidatul francez. Totodata, cum saptamana viitoare Kovesi va fi audiata, alaturi de ceilalti candidati, in Comisia LIBE din PE, un vot avand si Comisia de control bugetar din PE, europarlamentarii PSD-ALDE au inceput o adevarata campanie de contestare a procedurii, trimitand scrisori tuturor colegilor impotriva Laurei Codruta Kovesi.

Ads

Citeste mai multe despre acest subiect: