Presedintele Parlamentului European reactioneaza la scrisorile anti-Kovesi ale celor de la PSD si ALDE

Presedintele Parlamentului European Antonio Tajani a venit, joi cu explicatii in ce priveste procedura de selectie a procurorului-sef al Parchetului European, pe lista scurta de candidati aflandu-se si Laura Codruta Kovesi.

Precizarile lui Tajani vin dupa ce mai multi europarlamentari PSD si ALDE au contestat procedura si au trimis colegilor din PE e-mailuri anti-Kovesi.

"Va multumesc pentru scrisorile trimise in legatura cu procedura de numire a procurorului-sef european. Aceasta numire este o importanta reusita a Parlamentului European si este esential sa ne indeplinim rolul institutional rapid si cu responsabilitate.

Pe baza argumentelor si propunerilor voastre, precum si a consultarilor informale, cred ca putem gasi o solutie satisfacatoare. Astfel, recomand urmatoarea abordare in ce priveste audierea candidatilor de pe lista scurta, ce va avea loc saptamana viitoare, pe 26 februarie.

Avand in vedere natura si competentele acestei functii, atat comisia LIBE, cat si cea de control bugetar ar trebui sa fie implicate in audieri. Pentru a profita de competentele si expertiza comisiilor, propun ca fiecare candidat sa fie audiat 75 de minute. Din acest timp, 2 treimi sa fie alocate intrebarilor LIBE si o treime celor de la controlul bugetar. Grupurile parlamentare isi pot stabili timpii de discurs in aceste 2 intervale.

Cum Parlamentul European va numi in acord cu Consiliul UE procurorul-sef european, Conferinta Presedintilor ar trebui sa fie informata de rezultatul audierilor pana la urmatoarea sa reuniune, din 7 martie. Asta va permite Conferintei Presedintilor sa stabileasca posibile mandate de negociere in vederea luarii unei decizii rapide, inainte de finalul acestei legislaturi"

Tajani propune, in consecinta, ca presedintele Comisiei LIBE sa ii trimita imediat dupa audierea candidatilor o scrisoare care sa contina si punctul de vedere al Comisiei de control bugetar, in care sa fie precizata ordinea in care se situateaza cei 3 candidati.

Conferinta presedintilor este alcatuita din toti liderii de grup din Parlamentul European. Dan Nica, liderul de grup al eurodeputatilor social-democrati, a contestat procedura si a cerut ca ordinea candidatilor ce rezulta in urma audierilor sa fie aprobata formal de Conferinta Presedintilor. Totodata, Nica a cerut si un vot in plenul PE. Dupa scrisoarea sa au urmat multe altele de la colegi de la PSD sau ALDE.

Scrisoarea a fost transmisa de presedintele comisiei LIBE Claude Moraes.

Guvernul PSD-ALDE n-o vrea pe Kovesi procuror european

Amintim ca Laura Codruta Kovesi si ceilalti doi candidati (Franta si Germania, n.red.) vor fi audiati in LIBE pe 26 februarie. La audieri vor participa si reprezentantii Comisiei de control bugetar din Parlamentul European, care au solicitat sa aiba si drept de vot, avand in vedere ca Parchetul European va investiga fraude cu fonduri europene, obiectul lor de activitate.

Membrii comisiilor vor acorda un numar de puncte fiecarui candidat (3 puncte - locul 1; doua puncte - locul 2; un punct - locul 3), care va genera un clasament al celor trei candidati.

In cele doua comisii exista si patru romani care vor vota, insa niciunul nu este de la PSD sau ALDE - Monica Macovei (independent), Csaba Sogor (UDMR), Traian Ungureanu (PNL) si Catalin Ivan (independent) . Castigatorul este numit de comun acord de Parlamentul European si Consiliul UE.

Amintim ca Guvernul Romaniei, care a avut un cuvant de spus intr-o procedura paralela cu cea a PE, nu a sustinut-o pe Kovesi pentru sefia Parchetului European, ci a ales sa-l sprijine pe candidatul Frantei.

