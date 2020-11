Laura Codruta Kovesi si-a ales procurorii sefi adjuncti de la Parchetul European. Cine sunt Danilo Ceccarelli si Andres Ritter

Posturile de adjuncti ai procurorului-sef vor fi ocupate de Danilo Ceccarelli (Italia) si Andres Ritter (Germania), care vor avea un mandat de trei ani. Procurorul-sef le poate delega din atributii, iar acestia ii pot tine locul, in absenta sa.Cei doi au fost propusi chiar de Kovesi si au primit votul de incredere al celor 22 de procurori din colegiul Parchetului, care reprezinta tot atatea state membre UE.Andres Ritter (56 de ani) a devenit procuror in 1995, iar in 2008 a preluat functia de procuror-general adjunct al landului Mecklenburg-Pomerania. A concurat-o pe Codruta Kovesi la functia de Procuror-sef European, dar s-a clasat al treilea in competitie."Cred cu tarie ca EPPO va fi o piatra de temelie in lupta impotriva fraudei si coruptiei in Uniunea Europeana. Astfel, este o onoare si un privilegiu pentru mine sa modelez aceasta misiune in calitate de procuror sef adjunct european, impreuna cu procurorul sef european si intregul colegiu. Acum ca EPPO a devenit in sfarsit o realitate, ma simt incurajat de constientizarea tot mai mare a faptului ca trebuie sa fie echipat in mod adecvat pentru a indeplini promisiunea fata de cetatenii Europei inca din prima zi. Suntem dornici sa livram si nu exista o protectie treptata in ceea ce priveste frauda si coruptia", a declarat Andres Ritter.Tot din 1995 activeaza si italinaului Danilo Ceccarelli (53 de ani), care este specializat in criminalitate fiscala, fraude, coruptie si spalare de bani. In ultimii doi ani, a fost procuror la Milano, in cadrul Departamentului pentru infractiuni financiare transnationale."In calitate de procuror sef european adjunct, imi voi transfera practica pe termen lung ca procuror national si international in beneficiul EPPO. Experientele mele in medii multi-culturale interne si internationale, investigand si organizand cazuri complexe si operatiuni la scara larga, vor fi de un sprijin semnificativ pentru activitatea noastra operationala. Voi face tot ce imi sta in putinta pentru a sustine independenta EPPO, o valoare care trebuie protejata si practicata la fiecare nivel - centralizat si descentralizat - si in fiecare etapa", a declarat si italianul Danilo Ceccarelli.Pe 28 septembrie, Laura Codruta Kovesi si cei 22 de procurori care formeaza Colegiul de Coordonare al EPPO au depus juramintul, moment care a marcat inceperea activitatilor acestei institutii insarcinate cu anchetarea infractiunilor legate de fondurile europene.Marti, 10 noiembrie, ministrul Catalin Predoiu a anuntat ca Ministerul Justitei a aprobat delegarea a 15 procurori ce vor activa in cadrul Parchetului European, alti cinci fiind in rezerva, urmand a fi luata o decizie cu privire la acestia dupa primele sase luni de activitate a EPPO.