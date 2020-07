Procurorul Catalin Borcoman, fost sef al DIICOT Brasov, va reprezenta Romania in Parchetul European

Romania va fi reprezentata de catre Catalin-Laurentiu Borcoman, fost sef al DIICOT Brasov. Acesta a declarat ca numirea este o reusita importanta a cerierei sale.Catalin Borcoman a declarat pentru G4Media ca numirea in functia de procuror european este o realizare importanta pentru cariera sa."Consider ca este o realizare importanta pentru cariera mea si sunt onorat sa fiu primul reprezentant al Romaniei in aceasta noua institutie a Uniunii Europene. Sunt nerabdator sa incep aceasta provocare pentru a oferi experienta mea profesionala la organizarea si consolidarea EPPO, o institutie ce va fi eficienta si independenta, astfel incat sa castige increderea tuturor cetatenilor Uniunii in ceea ce priveste protejarea drepturilor si intereselor lor legitime si in ceea ce priveste aplicarea impartiala a legii", a declarat Borcoman pentru G4Media.Procurorul Catalin Borcoman a instrumentat dosarul referitor la fuga din Romania a lui Omar Hayssam si a coordonat investigatia legata de furtul a 15 arme de la UM Ciorogarla.De asemenea, Borcoman a lucrat la dosarul in care ese vizat fostul sef al DIPI din MAI Gelu Oltean.Lista completa a celor 22 de procurori europeni ai EPPO este urmatoarea:"Frederic BaabCatalin-Laurentiu BorcomanJaka BrezigarDanilo CeccarelliGatis DoniksYvonne FarrugiaTeodora GeorgievaDanielle GoudriaanPetr KlementTomas KrusnaTamara LaptosKaterina LoizouIngrid Maschl-ClausenJose Eduardo Moreira Alves d'Oliveira GuerraJuraj NovockyAndres RitterMaria Concepcion Sabadell CarniceroGabriel SeixasKristel Siitam-NyiriHarri TiesmaaYves Van Den BergeDimitrios Zimianitis", conform unui comunicat de presa al Consiliului remis luni News.ro.Procurorii europeni sunt numiti pentru un mandat de sase ani, care nu poate fi reinnoit. La sfarsitul perioadei de sase ani, Consiliul poate decide sa prelungeasca mandatul cu maximum trei ani.Normele tranzitorii aplicabile primului mandat de la infiintarea EPPO prevad ca procurorii europeni din o treime din statele membre, selectati prin tragere la sorti, vor detine un mandat de trei ani, care nu poate fi reinnoit. Este cazul procurorilor din Grecia, Spania, Italia, Cipru, Lituania, Tarile de Jos, Austria si Portugalia.Fiecare stat membru si-a desemnat candidatii pentru functia de procuror european. Acesti candidati trebuie sa fie membri activi in cadrul parchetelor sau al magistraturii respectivului stat membru, care prezinta toate garantiile de independenta si care detin calificarile necesare pentru numirea, in statele lor membre respective, in functii inalte din cadrul parchetelor si al magistraturilor.Sursa citata mai spune ca "ei trebuie sa aiba o experienta practica relevanta in ceea ce priveste sistemele juridice nationale, investigatiile financiare si cooperarea judiciara internationala in materie penala. Juriul de selectie a intocmit apoi avizele motivate si clasamentul pentru fiecare dintre candidatii desemnati care a indeplinit conditiile".Dupa primirea avizelor motivate, Consiliul a selectat, pentru fiecare stat membru participant, unul dintre candidati si l-a numit in functia de procuror european, conchide sursa mentionata.Parchetul European va fi un organism independent al UE, responsabil cu investigarea, urmarirea penala si trimiterea in judecata a autorilor infractiunilor impotriva intereselor financiare ale Uniunii (de exemplu, frauda coruptie , frauda transfrontaliera in materie de TVA de peste 10 milioane EUR). In acest scop, EPPO va desfasura investigatii , va efectua acte de urmarire penala si va exercita actiunea publica in fata instantelor competente din statele membre.In 2019, Laura Codruta Kovesi a fost numita de catre Consiliu si Parlamentul European prima procuroare-sefa europeana.In prezent, 22 de state membre participa la EPPO (Austria, Belgia, Bulgaria, Croatia, Cipru, Republica Ceha, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Tarile de Jos, Portugalia, Romania, Slovenia, Slovacia, Spania).Se preconizeaza ca EPPO isi va incepe activitatea la sfarsitul anului 2020 si va avea sediul la Luxemburg.