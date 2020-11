Procurorul-sef european Kovesi, interviu in presa olandeza: "Nicio tara din UE nu are mainile curate"

Interviul

In pragul biroului sau din Luxemburg, procurorul european Laura Codruta Kovesi face gestul victoriei cu pumnul strans: "Da!". Era in telefon cu cineva din Bucuresti, iar in acel moment radia de bucurie.Guvernul roman i-a promis lui Kovesi sa furnizeze 15 procurori europeni delegati. "Vesti bune, pentru ca vreau sa incep, intelegi?". La sfarsitul lunii octombrie, Guvernul a aprobat in structura de suport pentru desfasurarea activitatilor celor 15 procurori delegati din partea Romaniei la Parchetul EuropeanCu reactia Laurei Codruta Kovesi isi incepe publicatia olandeza nrc.nl un reportaj despre seful Parchetului European. Conform publicatiei, ea este responsabila pentru desfasurara anchetelor de coruptie si frauda in 22 de tari ale UE.La 33 de ani, a devenit cea mai tanara si prima femeie procuror -sef din Romania post-comunista, care continua sa se lupte cu coruptia larg raspandita. Ulterior, in calitate de sef al directiei romane anticoruptie DNA , ea nu a ezitat sa trimita in judecata ministrii, parlamentarii si magnatii de afaceri."Doar daunele aduse UE din fraudele cu TVA sunt estimate la 30-60 miliarde euro anual", spune Kovesi. In plus, se cunosc din ce in ce mai multe cazuri de utilizare frauduloasa pe scara larga a subventiilor europene."Cu Parchetul European avem in sfarsit puterea si resursele de a urmari gulerele albe la nivel european," explica Kovesi.La sediul din Luxemburg, procurorul-sef european are acum echipa de baza completa: "colegiul" format din 22 de procurori, cate unul din fiecare tara. Dar ea poate incepe cu adevarat doar daca fiecare tara numeste si procurori delegati - procurorii care vor opera ei insisi in tari in numele EPPO. Ea este departe de a ajunge la numarul total de 140 de delegati de care are nevoie. Olanda a promis doua posturi, numirile sunt inca necunoscute, relateaza publicatia olandeza.Nrc.nl a intrebat-o pe Kovesi despre cum s-a simtit in momentul in care autoritatile din Romanie au incercat sa-i blocheze numirea, iar Sectia Speciala i-a deschis un dosar de coruptie."Acele experiente din Romania au fost o buna pregatire pentru tot ceea ce ma asteapta acum. Face parte din treaba mea sa rezist si sa raman calma," declara Kovesi."Este nevoie de curaj si curaj, pentru ca mergem dupa oameni bogati si puternici. Sunteti fata in fata cu mari corporatii care isi pot permite cei mai scumpi avocati . Uneori te lupti cu un partid care are legaturi politice. Deci, trebuie sa tineti cont, in cel mai rau caz, de amenintare. Trebuie sa poti rezista asta," mai declara Kovesi.In teorie, Parchetul European poate urmari, inclusiv monitoriza, telefoane cu interceptare, infiltrare. Cum se va face acest lucru in practica cu 22 de culturi constitutionale diferite?Asta va fi dificil. Interceptarea telefoanelor este permisa intr-o tara, dar nu si in alta. Va trebui sa respectam asta. Prin urmare, Parchetul European va trebui sa solicite instantei dintr-o tara permisiunea de a utiliza o anumita metoda de investigatie.1.800 de miliarde de euro - din bugetul multianual al UE si din fondul de recuperare a coroanei - sunt gata sa fie distribuiti in intreaga UE. Cat de vigilenti veti fi?Aceste sume enorme nu fac decat sa mareasca nevoia Parchetului European. Cu fondul de reparatii privind combaterea coronaviruslui exista mai multa flexibilitate si mai putina transparenta si, prin urmare, exista un risc crescut de abuz . Parchetul European este important in acest sens, ca protector al banilor UE. Vrem sa recuperam efectiv banii, daca este necesar. Dosarele MOA trateaza coruptia sistematica si atacurile impotriva statului de drept in UE. Parchetul European devine parte a apararii acestui stat de drept.Dintre cele cinci tari care nu participa la MOA, sperati ca Danemarca, Irlanda si Suedia vor intra la bord mai tarziu. Dar Polonia si Ungaria resping categoric Parchetul European. Dezamagitor?Kovesi: Nu voi comenta acea decizie politica.Dar intr-o tara precum Ungaria exista multe probleme legate de frauda subventiilor UE.De indata ce frauda maghiara cu banii UE a facut urme in tarile MOA, autoritatile judiciare maghiare sunt obligate sa impartaseasca informatii. Cand am luptat impotriva coruptiei ca procuror in Romania, au existat aproape intotdeauna legaturi cu cazuri din Ungaria si Bulgaria invecinate. Cunosc bine regiunea, asta ajuta. Dar acum sunt procuror in numele intregii UE. Si credeti-ma: nicio tara din UE nu are mainile curate. (...) Toti procurorii europeni s-au angajat sa serveasca nu interesul tarii lor, ci interesul comun al Parchetului European.Unele tari considera ca Parchetul European ar trebui mai intai sa dovedeasca utilitatea.Nu-mi permit un inceput prost, pentru ca, daca parchetul nu reuseste din cauza asta, criticii vor spune: "Vedeti ca MOA nu a fost o idee buna". Asa ca vreau sa fiu complet pregatita din ziua in care deschidem primele dosare. Inca ne lipseste bugetul pentru a instala o divizie cruciala de avocati si analisti financiari aici la sediul central. Avem cu adevarat nevoie ca ele sa fie eficiente si decisive.Nu este aceasta expertiza disponibila si in tarile insesi? Nu este asta redundant?Nu ar trebui sa vrei asta, nu vrei sa te bazezi pe asta. Situatia este deja foarte diferita de la tara la tara. O tara acorda prioritate anumitor chestiuni la care noi, in calitate de procurori europeni, vom lucra in curand. In alte tari, aceste chestiuni cu greu ajung in prim-plan, se considera "presupuse". Nu voi mentiona numele, dar vointa politica este aparent mai putin puternica in acele tari. Acest lucru arata imediat ratiunea de a exista a Parchetului European: acum trebuie sa stabilim fara echivoc aceleasi prioritati. La depunerea juramantului, toti procurorii europeni s-au angajat sa nu serveasca interesul tarii lor, ci interesul comun al Parchetului European.Ati avut vreodata parte de nopti nedormite?Este o aventura, incepem ceva complet nou. Am trait-o in Romania in treizeci de ani: generatia mea de procurori era formata din primii avocati independenti, fara legaturi politice de partid. In Parchetul European colaborez din nou cu colegi de generatie, aproape toti am ajuns la patruzeci de ani. Depinde de noi sa dovedim ca putem schimba lucrurile, ca putem apara valoarea UE. Daca putem face asta, Parchetul European va contribui la solidaritate si unitate in UE.