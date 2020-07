VIDEO Ce raspunde Laura Codruta Kovesi cand este intrebata daca vrea sa candideze la functia de presedinte al Romaniei: Au fost foarte multe speculatii

"N-am avut discutii cu nimeni despre asa ceva. Stiu ca au fost ceva discutii in spatiul public, in urma cu un an, dar eu eram in procedura de ocupare a functiei de procuror -sef european si n-am urmarit. Oficial nu am fost contactata niciodata de nimeni sa mi se ofere vreo functie sau cetatenia RM. Nu am avut astfel de discutii niciodata", a declarat Kovesi, in cadrul editiei de aseara a emisiunii "Dialoguri cu Vlad Kulminski", la Jurnal TV. Cat despre ce concluzii si-a facut despre sistemul judiciar din Republica Moldova, Laura Codruta Kovesi a mentionat: "Am fost de mai multe ori in Republica Moldova, in calitate de procuror-sef al DNA . Am participat la mai multe seminare, am fost invitata la forumuri de pregatire, am cunoscut procurori, judecatori.."Procurorul-sef al Parchetului European a fost intrebata si daca se vede, ipotetic, in functia de viitor presedinte al Romaniei.", a punctat Kovesi.In alta ordine de idei, sefa Parchetului European a mai spus ca majorarea salariilor pentru procurori si judecatori trebuie sa vina doar la brat cu un pachet de masuri menite sa contracareze coruptia, or doar majorarea salariilor nu garanteaza ca maine toata lumea va fi cinstita.Kovesi a mai mentionat ca este foarte important ca, pe langa lupta cu actele de coruptie comise, sa fie luate si masuri de prevenire a coruptiei si ca societatea trebuie sa fie foarte implicata.Pe final, Laura Codruta Kovesi a avut un mesaj succint pentru cetatenii Republicii Moldova.", a punctat procurorul-sef al Parchetului European.