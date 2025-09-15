Kovesi a cerut reanalizarea a 150 de dosare soldate cu achitari

Procurorul general al Romaniei, Laura Codruta Kovesi a cerut procurorilor constanteni sa analizeze 150 de dosare finalizate cu achitarea inculpatilor, care s-au inregistrat pe parcursul anului trecut la instantele constantene, transmite NewsIn.

Procurorul general s-a aflat, vineri, la Constanta pentru bilantul activitatii procurorilor Curtii de Apel. Ea a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca a cerut explicatii cu privire la 150 de dosare in care inculpatii au fost achitati de catre instantele de judecata.

"In urma analizei care se va face se va dovedi daca sunt sau nu imputabile procurorilor, insa procurorii au invocat o practica judiciara neunitara. Mi-au spus ca aceeasi problema de drept a fost solutionata diferit de completele de judecata", a spus Kovesi.

Procurorul general a mai spus ca, in functie de rezultatele acestei analize, despre care a spus ca vrea sa fie una obiectiva, a acestor cauze care au dus la aceste achitari, se vor lua si masuri.

"In situatia in care sunt si alte aspecte, unul dintre motive fiind practica judiciara neunitara, atunci vom sesiza CSM", a adaugat Kovesi.

"E important sa se faca o analiza a acestor achitari pentru a vedea daca a fost o problema cand s-a trimis in judecata. Vor fi avute in vedere si situatiile in care probatoriul in faza de urmarire penala s-a schimbat in cursul cercetarii judecatoresti. Le-am cerut acolo unde sunt situatii in care anumiti martori isi schimba declaratia sa faca cercetarile pentru marturie mincinoasa si sa acorde o atentie deosebita infractiunilor care produc prejudicii", a mai precizat ea.

Procurorii constanteni au mai reclamat si lipsa de personal cu care se confrunta in unitatile de parchet si greutatile pe care le intampina din aceasta cauza in desfasurarea activitatii. In prezent la nivelul judetului Constanta sunt vacante 26 de posturi de procurori.

