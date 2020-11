Kovesi: "Atacurile la statul de drept pot sa apara atunci cand exista suspiciuni de coruptie sistemica". Cand isi incepe activitatea Parchetul European

Despre statul de drept

Intr-un interviu pentru RFI Laura Codruta Kovesi explica ca nu a existat niciodata o decizie prin care sa se stabileasca data de incepere a activitatii Parchetului European."Potrivit regulamentului Parchetului European, la finalul regulamentului este o prevedere care spune ca Parchetul european nu poate sa isi inceapa activitatea inainte de implinirea a trei ani de la publicarea regulamentului.Trei ani de la publicarea regulamentului se implinesc in noiembrie acest an. Parchetul European nu isi putea incepe activitatea inainte de noiembrie 2020. Ceea ce inseamna ca toata lumea a dedus ca in noiembrie 2020 Parchetul isi va incepe activitatea. Intr-adevar, era o estimare destul de realista," spune Kovesi.Potrivit acesteia, din pacate, au fost foarte multe intarzieri, inclusiv in numirea procurorului sef european, apoi in numirea procurorilor europeni pentru ca Malta nu a facut o propunere pentru procurorul european in timp."Procurorii europeni au fost numiti abia in vara acestui an si au inceput activitatea in septembrie. Practic, noi in cateva luni trebuie sa punem la punct toate procedurile si sa pregatim administrativ tot ceea ce este necesar ca sa incepem.Dar pot sa spun ca decizia de a incepe activitatea Parchetului european urmeaza a fi luata in baza propunerii facute de catre procurorul sef european de catre Comisia Europeana. Primii procurori delegati europeni isi vor incepe activitatea in 15 ianuarie," declara Kovesi.Procurorul-sef al Parchetului European arata ca chiar saptamana aceasta a trimis prima propunere colegiului de a fi numiti 10 procurori europeni in Germania, 4 in Slovacia si 2 in Olanda."Acestia isi vor incepe activitatea dupa 15 ianuarie. Undeva la inceputul anului urmator, cand vom avea toate propunerile de la statele membre pentru a numi procurori europeni, putem sa incepem activitatea. In acest moment este greu sa spun ca incepem in 15 ianuarie, in 15 februarie sau in 15 martie pentru ca trebuie sa avem aceste propuneri din partea tuturor statelor membre participante la EPPO," explica Kovesi.Dar faptul ca unele state membre resping standardele europene in materie de stat de drept, reprezinta pentru dumneavoastra o problema? Cum credeti ca, daca va fi cazul, veti putea sa lucrati in situatia lor?Aceasta problema cu statul de drept si legarea bugetului de statul de drept este o chestiune politica. Eu in continuare raman procuror si am sa raspund din perspectiva de procuror. Cu siguranta atunci cand vorbim despre respectarea statului de drept ne gandim la justitie , in primul rand la independenta justitiei.Ne gandim ca atacurile la statul de drept pot sa apara atunci cand exista suspiciuni de coruptie sistemica, cand exista atacuri indreptate impotriva justitiei, atunci cand exista riscul ca persoanele care comit fapte penale sa nu fie tratate al gel in fata justitiei, sa nu existe acel principiu al legii egale in fata legii pentru toti.Din acest punct de vedere EPPO va avea un rol important. Noi vom investiga faptele care vizeaza fraude cu fonduri europene. Exista intr-adevar, cinci state care nu sunt parte in EPPO. Vorbim despre Ungaria,Polonia, Irlanda, danemarca si Suedia.Dar noi ca procurori am inceput deja negocierile cu aceste state membre. Am luat legatura cu procurorii generali si incercam sa facem o conventie de lucru in baza careia sa putem schimba informatii operationale si sa putem lucra in dosarele penale atunci cand vor exista conexiuni intre faptele comise pe teritoriul statelor membre participante la EPPO si nu.Trebuie sa spun ca vom utiliza aceleasi instrumente de cooperare internationala pe care acum procurorii le au la dispozitie in interiorul Uniunii Europene. Noi avem, spre exemplu, ordinul de investigare european, care se foloseste si in ziua de astazi. Procurorii din Ungaria si din Polonia, spre exemplu, sunt in principalele institutii de cooperare europeana, cum sunt Eujust si Europol.