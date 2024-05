PNL a vorbit cu Laura Codruța Kovesi despre posibila candidatură a procuroarei la prezidențiale. Ce le-a transmis șefa Parchetului European

PSD și PNL nu au anunțat oficial numele candidaților pentru alegerile prezidențiale 2024. La un moment dat s-a vorbit foarte mult despre posibila candidatură a Laurei Codruța Kovesi, ce ar putea fi susținută de partidele mari sau de USR. Rareș Bogdan a vorbit într-un interviu oferit recent, despre aceste scenarii.

Nu se pune problema ca Laura Codruța Kovesi să candideze pentru președinția României, crede Rareș Bogdan, purtător de cuvânt și europarlamentar

al PNL.

„Cu doamna Kovesi, lucrurile se schimbă, punem alte scenarii pe masă. Ultima dată am vorbit cu dânsa când a fost cu EPPO (Parchetul European - n.r.) la noi. De două ori pe an, vine în Comisia LIBE din Parlamentul European, din care fac parte, pentru aprobarea bugetului. Ultima dată, când erau speculaţii în toi, chiar mi-a zis doamna Kovesi: domnule Bogdan, sunteţi în conducerea PNL şi a coaliţiei, spuneţi-le că eu îmi văd de meseria mea, am o misiune aici”, a spus Rareş Bogdan la Prima TV.

Eurodeputatul PNL a fost întrebat dacă e de părere că Laura Codruţa Kovesi va intra în cursa pentru Cotroceni.

„Nu ştiu ce va face doamna Koveşi. Eu nu cred că va candida. Mai are doi ani de mandat, e o poziţie foarte influentă, foarte importantă”, a explicat Rareş Bogdan.

Nici PSD, nici PNL nu crede în cadidatura Laurei Codruța Kovesi

Nici Mihai Tudose, primul pe lista PSD-PNL pentru Parlamentul European, nu crede că Laura Codruţa Kovesi va candida la prezidenţiale.

„Nu cred. Doamna Koveşi ocupă o poziţie foarte importantă în UE, s-a bătut pentru acea funcţie. Din punctul meu de vedere, acea funcţie e mai importantă decât o funcţie de preşedinte de stat”, a apreciat eurodeputatul PSD la Prima TV.

La remarca moderatorului, potrivit căreia mai presus de funcţia de şef de stat nu există altă funcţie politică, Mihai Tudose a replicat: „Ba da, există o structură suprastatală. Eu văd că Parchetul European a început să aibă şi putere să-şi facă şi treaba. Nu-i puţin lucru. La ce înseamnă criminalitate transfrontalieră, „joaca” cu fonduri europene, haideţi să ne revenim, sunt bani foarte mulţi în joc, sume care influenţează mersul Europei. E o instituţie foarte importantă pentru construcţia europeană”.