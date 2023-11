Curtea Constitutionala a Romaniei a decis ca presedintele Klaus Iohannis trebuie s-o revoce pe sefa DNA, Laura Kovesi, asa cum solicita Guvernul. Observatorii afirma ca statul de drept este in pericol.

Presedintele Klaus Iohannis a suferit o infrangere amara in disputa cu guvernul social-liberal in ceea ce priveste revocarea sefei DNA, Laura Kovesi.

Curtea Constitutionala a urmat punctul de vedere al Guvernului, constatand existenta unui conflict constitutional intre Guvern si presedinte. In consecinta, Iohannis trebuie sa accepte si sa dispuna revocarea lui Kovesi, dupa cum a solicitat ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

CCR a trebuit sa decida daca presedintele este obligat de legea fundamentala sa puna in aplicare solicitarea ministrului Justitiei sau daca ar putea lua aceasta decizie in mod independent si, in caz de indoiala, chiar impotriva propunerii lui Tudorel Toader.

Se pare ca Valer Dorneanu, presedintele CCR, un fost soldat docil al PSD - el a fost, intre altele, si presedinte al Parlamentului - nu si-a dezamagit familia politica. Cu o majoritate restransa, instanta a decis in favoarea Guvernului.

Context neclar

Contextul intregului demers este mai mult decat vag. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut demiterea procurorului pe baza unor argumente falacioase. Potrivit Constitutiei, numai presedintele poate demite procurorul-sef al DNA la sugestia ministrului Justitiei.

Insa pentru presedintele Klaus Iohannis, motivele prezentate nu au fost suficiente pentru a o revoca pe Kovesi. In consecinta, Guvernul a depus o sesizare la CCR privind existenta unui conflict institutional intre Guvern si Presedintie. O actiune care, iata, a avut succes.

Insa decizia de miercuri a Curtii Constitutionale nu este legata in primul rand de "cazul Kovesi", ci de viitorul statului de drept in Romania.

Numerosi critici autohtoni, precum si autoritatile de la Bruxelles si Washington, acuza Guvernul de la Bucuresti ca, prin revocarea procurorului-sef, o persoana apreciata, urmareste sa anemieze lupta impotriva coruptiei.

De la victoria electorala din decembrie 2016, PSD si ALDE, partener de guvernare al social-democratilor, incearca prin toate mijloacele sa obtina controlul asupra Justitiei si sa submineze statul de drept.

O prima ordonanta de urgenta vizand griparea sistemului judiciar a fost retrasa la inceputul anului 2017, ca urmare a demonstratiilor in masa ale societatii civile. Presedintele Iohannis s-a alaturat atunci protestatarilor, semnaland ca va proteja statul de drept.

Cu toate acestea, pas cu pas, Guvernul si-a folosit majoritatea confortabila pe care o detine in Parlament pentru a pune saua pe Justitie.

Fara Kovesi, DNA ar putea deveni un tigru de hartie

Intre beneficiarii "reformei sistemului judiciar" se afla si Liviu Dragnea, liderul PSD si presedinte al Parlamentului.

Fiind condamnat definitiv cu suspendare pentru fraude electorale, Constitutia ii interzice lui Dragnea sa fie sef al Guvernului. El face, de asemenea, obiectul unor anchete vizand fapte de coruptie si spalare de bani.

In afara de DNA, in acest caz au intervenit Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) si procurorii brazilieni. Intre altele, Dragnea este acuzat ca a cumparat o proprietate in Brazilia cu bani proveniti din infractiuni de coruptie.

Fara Laura Kovesi, aflata inca la sefia institutiei, Directia Nationala Anticoruptie risca sa cada prada controlului politic, devenind un tigru de hartie. Prin hotararea pronuntata miercuri, Curtea Constitutionala nu numai ca si-a pus la indoiala propria independenta si s-a transformat intr-un suporter al guvernului social-liberal, dar a suspendat si regulile democratice de separare a puterilor.

Reducerea puterilor pe care legea fundamentala i le confera presedintelui roman, ales de popor, incalca normele europene. Romania risca astfel o procedura de sanctionare de catre Comisia Europeana pentru incalcari grave ale statului de drept.

Robert C. Schwartz

