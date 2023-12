Sefa ICCJ, despre revocarea lui Kovesi: Nu mi se pare normal sa ridice probleme de suspendare a presedintelui

Sefa Inaltei Curti, Cristina Tarcea, a declarat ca nu i se pare normal ca inititiva revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, sa porneasca din mediul politic.

Magistratul arata ca nu i s-a parut normal nici ca ministrul Justitiei sa sesizeze CCR in acest caz si nici sa se ridice probleme de suspendare a presedintelui tarii.

"Nu mi se pare normal ca initiativa revocarii sa porneasca din mediul politic, nu mi se pare normal ca un ministru al Justitiei sa sesizeze Curtea Constitutionala pe un aspect pana la urma comun al revocarii unui procuror-sef, nu mi se pare normal ca acelasi aspect sa ridice probleme de suspendare a presedintelui tarii. Este inadmisibil de politizat acest aspect si nu mi-as mai dori sa se intample", a declarat Cristina Tarcea, la Realitatea TV.

Sefa Inaltei Curti a precizat ca declaratiile le-a facut in nume personal si nu in numele colegilor sai.

"Am sa va spun ca am privit nu neaparat cu ingrijorare, dar intrigata tot ceea ce s-a intamplat, pentru ca mi s-a parut atat de inadmisibil de politizat totul, incat nu am stiut exact ce se intampla si nu am stiut in ce masura o structura care face parte din autoritatea judecatoareasca, potrivit Constitutiei, trebuie sa faca obiectul unor dispute politice.

Ads

Asta nu mi se pare normal si nu trebuie sa se intample. Este adevarat ca statutul procurorului este destul de incert, lasam la o parte ca nimeni nu are drept obiectiv lamurirea anumitor aspecte destul de neclare si confuze din Constitutia Romaniei, atata timp cat o structura face parte din autoritatea judecatoareasca, haideti sa nu facem campanii electorale, sa nu facem actiuni politice, implicand acea structura a autoritatii judecatoresti", a indemnat Cristina Tarcea.

Povestea decretului de revocare

Presedintele Klaus Iohannis a semnat pe 9 iulie decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA. Actul a fost emis in baza deciziei Curtii Constitutionale nr. 358/2018 privind o cerere de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala dintre ministrul Justitiei, pe de o parte, si presedintele Romaniei, pe de alta parte.

Solicitarea la CCR a fost facuta de ministrul Tudorel Toader, dupa ce Klaus Iohannis a respins initial cererea de revocare din functie a sefei DNA.

Laura Codruta Kovesi a fost procuror general al Romaniei in perioada 2006-2012 si se afla la conducerea DNA din mai 2013, iar mandatul sau urma sa se incheie in anul 2019.

I.S.