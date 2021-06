Kovesi, dupa doua saptamani dupa ce Parchetul European si-a inceput activitatea: Inca nu avem suficiente resurse. Au fost inregistrate peste 300 de cazuri

"Inca nu avem suficiente resurse. Avem nevoie de mai mult personal, inca cel putin 50 de persoane aici, in Luxemburg, pentru a putea avea mai multi analisti de caz si investigatori financiari si pentru a trata toate cazurile pe care le vom primi. Sper ca pentru anul viitor vom primi mai multe resurse. Vom lupta pentru asta", a spus Kovesi in interviul acordat revistei Risk & Compliance Journal, o publicatie online a The Wall Street Journal, care a publicat vineri extrase pe site-ul sau.Procurorul-sef european a explicat ca a primit mai multi bani pentru bugetul Parchetului, dar nu a primit aprobarea de a angaja mai multi oameni. "Si ce ar trebui sa fac, sa cumpar flori pentru birou? Nu, ar trebui sa folosim banii intr-un mod intelept. Ar trebui sa folosim banii pentru a angaja mai multi oameni, pentru ca avem nevoie de mai multi oameni. Asa ca acum ma aflu in situatia (in care cer organului decizional al EPPO) sa returneze niste bani (Comisiei Europene) pentru ca... nu avem aprobarea de a angaja mai multi oameni".Kovesi a declarat in interviu ca, pe baza regulamentului, Parchetul poate coopera cu oricine are informatii despre infractiunile care au fost comise, daca acestea intra in jurisdictia sa. "De exemplu, orice companie privata ne poate trimite rapoarte, informatii sau plangeri legate de infractiunile care intra in jurisdictia EPPO. Avem pe site-ul nostru posibilitatea de a trimite aceasta plangere in cele 22 de limbi ale statelor membre participante".In ceea ce priveste investigatiile legate de fraudele cu fonduri UE, acestea nu au fost intotdeauna prima prioritate a autoritatilor nationale. Pana acum, a spus procurorul-sef european, am vazut ca exista discrepante uriase intre statele membre. Avem state membre care au investigat cinci sau sase cazuri intr-un an. Alte state membre au investigat sute de cazuri intr-un an. "In opinia mea, nu exista nicio tara curata", a mai spus oficialul european si a explicat: ''In acele state membre in care numarul de cazuri nu a fost atat de mare, acest lucru nu inseamna ca acestea sunt curate. Poate ca nu au detectat infractiunile; poate ca nu au tratat acest fenomen ca pe o prioritate. Acum, avand EPPO, acest lucru se va schimba''.Laura Codruta Kovesi a spus ca Parchetul European a inregistrat pana acum mai mult de 300 de cazuri care i-au fost sesizate de la lansarea sa la 1 iunie si a estimat prima punere sub acuzare pana la sfarsitul anului.EPPO va investiga infractiuni precum coruptia, frauda cu TVA sau utilizarea abuziva a fondurilor de redresare post-COVID-19. Cu misiunea de a supraveghea utilizarea fondurilor UE, Parchetul European va urmari in justitie companiile si persoanele fizice folosind legile si sistemele judiciare ale celor 22 de state membre care au optat sa participe.