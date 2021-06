Laura Codruta Kovesi a mers in Bulgaria, in prima vizita externa in calitate de procuror-sef european

Potrivit euractiv.com , deplasarea facuta de Kovesi in Bulgaria este o surpriza, in conditiile in care nu a fost anuntat un program al vizitei sale.Laura Codruta Kovesi este laudata de bulgarii care isi doresc o reforma a sistemului de justitie si care cer demisia actualului procuror general, Ivan Ghesev, acuzat de multi ca protejeaza oligarhia. Una dintre intrebarile care se pun cu privire la vizita Codrutei Kovesi in Bulgaria este daca aceasta se va intalni cu Ivan Ghesev, scrie b1.ro De mai multe luni se cere demisia procurorului general al Bulgariei, iar situatia a escaladat miercuri atunci cand manifestantii au blocat intrarile in Palatul Justitiei de la Sofia.Totul, in contextul in care, in ciuda criticilor venite din partea Comisiei Europene si a altor parteneri internationali, in Bulgaria nu a fost condamnat, pana acum, vreun politician de nivel inalt pentru coruptie In timpul vizitei sale in Bulgaria, Laura Codruta Kovesi ar putea vorbi si despre faptul ca pana acum Bulgaria nu a reusit sa propuna candidati potiviti pentru cele 10 posturi de procuror european, doar patru pozitii fiind deocamdata ocupate.Parchetul European si-a inceput oficial activitatea pe 1 iunie. EPPO are sediul la Luxemburg si are misiunea de a combate utilizarea frauduloasa la fondurilor UE.