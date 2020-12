Ce a discutat Procurorul European Codruta Kovesi cu Ducele de Luxemburg, la care a fost in audienta

15 dec. 2020 - Le Chef d'Etat a recu en audience Mme Codruta Kovesi, premiere procureure generale @EUProsecutor situe au 🇱🇺 afin d'echanger sur sa fonction et les difficultes rencontrees dans la lutte contre les fraudes transfrontieres et les atteintes au budget 🇪🇺 ©MGD/S.Margue https://t.co/3SiSWl3RFK pic.twitter.com/uKiDjqcmNz - Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) December 15, 2020

Potrivit unui anunt postat pe Twitter de repezentantii Marelui Ducat, cei doi ar fi discutat despre dificultatile intampinate in lupta antifrauda transfrontaliera si despre bugetul administrativ, cu atat mai mult cu cat sediu EPPO se afla la Luxemburg.La sfarsitul anului trecut, Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene au convenit asupra desemnarii doamnei Laura Codruta Kovesi in functia nou-creata de procuror -sef al Parchetului European (EPPO), care isi are cartierul general la Luxemburg.