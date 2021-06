Laura Codruta Kovesi, invitata la Conferinta Presedintilor din Parlamentul European sa vorbeasca despre Parchetul European

"Multumit ca, la solicitarea Grupului Renew Europe, Laura Codruta Kovesi va fi invitata la Conferinta Presedintilor pentru a discuta pe tema lansarii Parchetului European si a provocarilor acestuia. Va fi abordata tema riscurilor pentru functionarea sa, astfel incat sa poata combate coruptia in Uniunea Europeana", a scris Ciolos pe Twitter.Parchetul European (European Public Prosecutor's Office, EPPO), o noua instanta menita sa lupte impotriva fraudei si coruptiei care afecteaza fondurile Uniunii Europene (UE) a intrat in functiune la 1 iunie, sefa institutiei, Laura Codruta Kovesi, salutand ceea ce a numit "un moment istoric"."Succesul nostru este o chestiune de credibilitate a Uniunii noastre", a declarat fosta sefa DNA , care a subliniat ca infiintarea acestei institutii a necesitat "mai mult de doua decenii de discutii" si "negocieri politice dificile".Una dintre misiunile parchetului este sa supravegheze folosirea miliardelor de euro prevazute prin Planul de relansare economica postcovid, care urmeaza sa fie distribuite statelor membre UE in lupta impotriva consecintelor economice ale crizei sanitare provocate de pandemia Covid-19.