Procurorul-sef european Laura Kovesi a respins 7 candidati bulgari pentru posturile de procurori europeni delegati

Propunerile au fost inaintate de Bpe 18 februarie, potrivit euractiv.com, care mentioneaza ca cei sapte candidati respinsi sunt anchetatori, procurori regionali si un judecator.Ziarele Duma, 24 Chasa, Monitor si Trud au scris joi despre acest refuz mentionand ca Laura Kovesi a informat ministerul bulgar al justitiei printr-o scrisoare in care comunica, de asemenea, ca asteapta urmatorii candidati din partea Bulgariei.Pe 13 februarie, colegiul procurorilor Consiliului Suprem Judiciar a selectat rapid 10 din cei 31 de candidati pentru aceste posturi europene. Au existat insa suspiciuni din partea unor observatori ai procesului de selectie conform carora alegerea acestora fusese decisa in prealabil.Inaintea votului colegiului procurorilor, procurorul-sef Ivan Gesev a subliniat valoarea adaugata pe care ar prezentat-o pentru candidatii selectati experienta din afara domeniului urmaririi penale, care le-ar fi foarte utila.Conform regulilor votate de catre colegiul procurorilor din Bulgaria, atunci cand un candidat este respins de Luxemburg, se trimite candidatura persoanei care a primit urmatorul numar de voturi. Dintre cei 31 de candidati, in afara de cei zece selectati, doar Dimitar Hadjiyski a primit un vot pozitiv si exista un sprijin partial pentru cinci procurori si trei anchetatori.