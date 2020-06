Uniunea Europeana pregateste instrumente noi pentru a intari domnia legii in statele membre

Ziare.

Preocuparea apare in contextul in care in state precum Malta, Slovacia, Polonia, Ungaria sau Cehia s-au inregistrat in ultimii ani mai multe evenimente care au presupus incalcari grave ale legii, de la cazuri grave de coruptie la asasinate.Unul dintre instrumentele avute in vedere priveste elaborarea anuala a unui raport referitor la functionarea legii in fiecare dintre statele UE. Rezultatele raportului conditioneaza bugetul anual alocat respectivelor state.In plus, Parchetul European, deja infiintat si condus Laura Codruta Kovesi , face parte tot din planul UE de intarire a legii."Avem in plan sa suspendam finantari daca se constata incalcari grave ale legii in diverse state membre", a declarat, pentru Euronews , Didier Reynders, comisar european pentru justitie