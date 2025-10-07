Laura Cosoi atrage atenția asupra provocărilor prin care trec mamele: „Un concediu de maternitate de doi ani este un pericol uriaș”

Laura Cosoi la un eveniment FOTO: Instagram/Laura Cosoi

Actrița Laura Cosoi a vorbit recent despre nevoile mamelor și ale femeilor în general, într-un episod din podcastul „E vremea mea”. Ea a abordat subiecte care vizează echilibrul personal și importanța grijii de sine, chiar și atunci când ești mamă.

„Toate avem sentimentul că l-am adus pe Iisus pe lume… Așa e! Tu crezi că știi cel mai bine, că faci cel mai bine, că nu ai nevoie de ajutor… Avem nevoie de ajutor! Avem nevoie să plângem, să râdem, să stăm cu ochii în soare, să ne țină cineva copilul… Avem nevoie de toate aceste lucruri! Și e foarte OK să primim ajutor. Un concediu de maternitate de doi ani de zile este un pericol uriaș pentru mame, din păcate, pentru că nu-și mai găsesc locul și nu se mai regăsesc, după doi ani, nicăieri! Eu m-am simțit singură și mi-era teamă că nu o să mă mai regăsesc”, a povestit Laura Cosoi.

„Nevoile mele sunt cel puțin la fel de importante”

În cadrul interviului, actrița a subliniat importanța punerii propriei persoane pe primul plan și gestionarea corectă a timpului și energiei personale, mai ales atunci când ești responsabilă de familie.

„Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii sau nu știu cine! Stăm toți la masă, dar eu trebuie să mănânc înainte, ca să pot să gestionez copiii, să am răbdare să le dau să mănânce. Nevoile mele sunt cel puțin la fel de importante ca ale copiilor mei”, a declarat ea.

De asemenea, Laura Cosoi a explicat că respectarea propriului somn este esențială pentru bunăstarea personală și pentru funcționarea întregii familii.

„În patul meu, nu îmi doresc copii! Eu am nevoie de somn. Pentru mine, asta este sfânt! Dacă nu dorm, sunt irascibilă și eu am de gestionat toată familia, nevoile casei, școlile, grădinițele, grupurile de părinți, jobul meu… Eu, dacă nu dorm, nu mai funcționează nimic. Așa că mă joc cu copiii seara, ne giugiulim, dar în patul meu nu îmi doresc copii! Dacă un copil adoarme lângă mine, îl las să adoarmă bine, apoi îl iau și îl duc în patul lui”.

Ce a învățat de la mama ei

Actrița a amintit și lecțiile pe care le-a învățat de la mama ei, care au contribuit la dezvoltarea unei vieți echilibrate, în care grija pentru sine este la fel de importantă ca grija pentru ceilalți.

„De la mama am învățat să îmi pun în valoare latura feminină, să am grijă de mine, să mă respect și să apelez la ajutoare – să nu fac eu ceva ce pot plăti pe altcineva să facă. Să îmi fac timp pentru mine!”.

