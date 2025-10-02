Laura Cosoi, dezvăluiri despre familie. Cum face față Cosmin Curticăpean unei case pline de fete: „Ăsta da bărbat”

Autor: Andrada Dumitrescu
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 12:15
408 citiri
Laura Cosoi alături de soţul ei, Cosmin Curticăpean FOTO: Laura Cosoi/Facebook

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, formează o familie plină de iubire și energie alături de cele patru fetițe ale lor. Viața de zi cu zi este plină de bucurii, însă și provocările sunt pe măsură, iar singurul bărbat din casă trebuie să facă față constant agitației.

Cei doi părinți își dedică timp copiilor și sunt implicați și în proiectele lor profesionale. Deși primesc sprijin de la părinți, Laura Cosoi a dezvăluit că ia în calcul să angajeze o bonă din toamnă, pentru a-i ajuta cu programul încărcat al copiilor.

„Nu m-am răzgândit, dar pe viitor trebuie să apelăm la cineva care să ne ajute cu dusul și adusul copiilor de la tot ce înseamnă sport și înot, pentru că nu ne descurcăm nici eu, nici Cosmin. Nu reușim să facem față cu programul. Îți ia prea mult timp ca să te ocupi de toți. Adică cineva clar trebuie să fie acasă și unul trebuie să umble când într-un loc, când în altul. Nu putem să fim în același timp în trei locuri, când suntem doar doi. Și atunci avem nevoie de cineva. Și acum cochetăm cu ideea să fie cineva care să și conducă. Asta pentru toamnă, dar nu am bătut în cuie nimic”, a explicat actrița, potrivit Unica.

Cum se descurcă soțul Laurei Cosoi

Cosmin Curticăpean se ocupă activ de creșterea celor patru fete și face față provocărilor.

„Tăticul chiar e curajos, și a zis cineva: ăsta da bărbat! Îți dai seama că e greu cu atâtea femei care vorbesc încontinuu. Încă Aida nu verbalizează, dar e foarte vocalistă, așa își cere dreptul, dar în principal el este cel care ne susține, ne încurajează, ridică moralul, ne îmbrățișează, ne șterge lacrimile, el e omul nostru de bază”, a povestit Laura Cosoi.

În plus, Cosmin este cel care stabilește regulile în casă, în timp ce Laura are un rol mai indulgent. Actrița subliniază cât de importante sunt regulile pentru a menține ordinea într-o familie cu patru copii. „Soțul e cel care pune limite. Eu sunt un pic mai indulgentă, dar facem și cu rândul, depinde. Sunt destul de strictă. La noi fără reguli nu prea merge că sunt multe, cu nevoi toate. Trebuie să ai multe reguli că altfel e haos”, a adăugat ea.

