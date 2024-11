Laura Cosoi, împietrită de durere. Mesajul actriței a provocat reacții în lanț

Laura Cosoi a postat un mesaj dureros pe pagina de Instagram, unde a vorbit despre pierderea tatălui ei, care a murit în urmă cu patru ani după ce a contactat virusul SARS-CoV-2.

Tatăl Laurei Cosoi a murit la Spitalul Matei Balș din Capitală, la o săptămână de la internare. Marius Cosoi a încetat din viață pe 26 noiembrie 2020, suferea de diabet, iar COVID-ul i-a fost fatal.

Înainte să moară, tatăl Laurei Cosoi îi tot spunea actriței că o să moară de COVID, lucru care o afecta și plângea continuu după convorbirile cu el. Ulterior, după ce a fost la spital să-și facă analizele pentru diabet, Marius Cosoi nu era într-o stare bună, iar la câteva zile a fost testat pozitiv la COVID. Nu este clar de unde a contactat virusul, fie de la spital, fie de la vecinii care îl vizitau acasă.

Marius Cosoi a murit la 70 de ani și a fost un apreciat antrenor de handbal și baschet din Iași.

Laura Cosoi, postare dureroasă despre tatăl ei

Actrița a postat o serie de fotografii cu tatăl ei, în care apare alături de Laura. Prezentatoarea TV a lăsat și un mesaj care a stârnit un val de reacții din partea oamenilor, inclusiv un psiholog i-a scris după ce a citit mesajul.

„4 ani fără tăticul meu drag. Mi-a lăsat credința în Dumnezeu și ochii lui albaștri”, a scris Laura Cosoi pe Instagram.

Ads

„Trimit o îmbrățișare mare, chiar dacă nu ne cunoaștem în realitate, se pare că amândouă cunoaștem ce înseamnă să nu mai fim copile, să nu mai avem niciun părinte în viață și știu că nu-i usor. Deloc! Și la mine, 2 ani fără tata (mâine) și 19 fără mama (pe 2 ianuarie). Îmbrățisări și condoleanțe, dragă Laura!”, a scris psihoterapeuta Claudia Marinescu.

Ads

Laura Cosoi a povestit cum a fost răpus de COVID tatăl ei

„De când am auzit de Covidul ăsta, tata mi-a spus: ”eu o să mor de Covid!” Avea și diabet el. Eu m-am enervat, fiind și însărcinată, i-am închis telefonul. I-am zis: cum poți sa vorbești așa când eu sunt însărcinată? Nu te gândești și la mine? Plângeam întruna după ce închideam telefonul cu el, mă găsea Cosmin plângând.

Mi se părea că este inconștient, indisciplinat. Stătea la curte și se tot întâlnea cu vecinii. Începusem să mă interesez deja de vaccin pentru el. Nu dădeam de medic de familie, era foarte complicat, el fiind în Iași. Apoi m-a sunat să-mi spună că are Covid, am avut un șoc. El, cu o săptămână înainte, fusese în spital internat pentru că diabeticii au un consult la un an, foarte complex. M-a sunat că analizele nu erau bune, diabetul își făcea de cap.

La început a zis că-l doare capul, că l-a prins răceala, era luni. Miercuri i-au dispărut gustul și mirosul, joi a făcut test și a ieșit pozitiv. Părea asimptomatic, părea că putea să ducă boala pe picioare. A început să și tușească, avea saturația 93-92. Luni seara l-am internat în spital. Marți l-au dus să facă raze la plămâni și l-au pus să urce vreo câteva etaje, că nu era lift. M-a sunat de la spital să-mi spună că el nu poate să respire și că nu vine nimeni la el. Nu se putea da jos din pat, că avea masca și a făcut o decompensare foarte urâtă.

Ads

I-a scăzut saturația la 75 și a făcut atac de panică. Am sunat la medici și mi-au zis că așa e protocolul, nu intrau decât de două ori pe zi la el! Tata suna și îmi spunea: ”ajută-mă că mor, nu pot să respir!” Atunci m-a sunat doctora și mi-a zis să caut un pat la ATI în țară, pentru că ei nu mai aveau. Nu am găsit pat la ATI, am găsit un pat pe secție la Matei Balș. Aici a stat o săptămână și nu i-au mai dat voie să vorbească la telefon. Era pe două surse de oxigen. El ducea o luptă să trăiască. Într-un final a suferit un stop cardio-respirator. S-a întâmplat foarte repede. Mă gândesc că e bine că nu a suferit, totuși”, a declarat, la momentul respectiv, Laura Cosoi.

Ads