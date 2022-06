Laura Cosoi, atac subtil la Smiley. "Mă simțeam bărbatul din relație. Am devenit femeie după ce l-am cunoscut pe soțul meu"

Laura Cosoi nu l-ai uitat pe Smiley după povestea de dragoste pe care au trăit-o acum 10 ani.

Cei doi au fost iubiți timp de 5 ani, între 2007 și 2012.

Acum fiecare și-a refăcut viața, fiind implicați în alte relații.

Invitată la podcastul lui Morar "Fain și Simplu", Laura Cosoi a dezvăluit amănunte inedite de pe vremea când era iubita lui Smiley.

"Deja eu mă simțeam bărbatul din relații. Eu nu mă simțeam așa până nu l-am întâlnit pe soțul meu. Ne-am certat foarte mult în primul an, că eram bossy. Aveam o energie masculină. El era: what? El fiind obișnuit el să fie bărbatul.

Mi-a zis după un an: să știi că în relația asta nu vor fi doi bărbați. Mi-am dat seama că am devenit femeie abia când am fost lângă el. De asta sunt și foarte maternă. M-a făcut să mă văd așa. Maică-mea se uită la mine și îmi zice că nu și-a imaginat că voi fi vreodată așa", a spus Laura Cosoi la podcastul lui Morar.

Smiley trăiește acum o poveste de dragoste cu Gina Pistol. Cei doi au împreună și o fetiță.

Laura Cosoi s-a căsătorit cu Cosmin Curticăpean și au doi copii.