Tragedie fără margini pentru Laura Cosoi. Actrița trece prin momente cumplite

Laura Cosoi trece prin momente cumplite, cauzate de moartea mamei sale. Cele două aveau o relație foarte apropiată, iar durerea este foarte mare pentru cunoscuta actriță.

"Mamica noastra draga si buna a plecat la Domnul!

Mami, te iubim dincolo de viata asta!

Esti in inima noastra 🫶🏻 @ligiacosoi", a anunțat Laura în această dimineață.

Laura și mama ei Ligia, dar și sora actriței, Alina, au avut mereu o relație foarte apropiată.

„Eu întotdeauna am avut o relație bună cu mama. Mai puțin atunci când m-am lăsat de dans sportiv. Nu știu dacă neapărat s-a schimbat foarte mult, nu știu dacă ea mă vede pe mine altfel, dar ceva s-a schimbat. Sigur nu și-a imaginat deloc această viață cu mine în calitate de mamă. Așa mi-a spus, că nu și-a imaginat că o să am trei fetițe, trei copii. Dar pot spune că e foarte mulțumită că, în continuare, îmi exercit meseria. Pentru ea e foarte important și întotdeauna îmi spune „Ai grijă de carieră, nu o neglija, ție-ți stă bine să faci asta, întotdeuana vei fi fericită dacă vei și munci”, declara Laura Cosoi, anul acesta, pentru FRESH by Unica.

În urmă cu trei ani, Laura și-a pierdut și tatăl. Antrenorul Marius Cosoi, tatăl Laurei Cosoi, a murit la sfârșitul lunii noiembrie 2020, în urma infecției cu Covid -19.

