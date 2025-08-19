Laura Cosoi, mărturisire sinceră după un deceniu de mariaj. La ce schimbări vrea să apeleze: „Nu ne descurcăm nici eu, nici Cosmin!”

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 19 August 2025, ora 16:44
787 citiri
Laura Cosoi, mărturisire sinceră după un deceniu de mariaj. La ce schimbări vrea să apeleze: „Nu ne descurcăm nici eu, nici Cosmin!”
Laura Cosoi, alături de soţul ei, Cosmin Curticăpean. FOTO: Laura Cosoi/Facebook

Laura Cosoi a făcut recent noi mărturisiri despre modul în care viața de familie, cu patru copii, îi solicită tot mai multă energie și organizare. Dacă în trecut actrița și soțul ei, Cosmin Curticăpean, declarau că preferă să se ocupe singuri de creșterea micuțelor, acum realitatea aglomerată i-a determinat să reanalizeze această decizie.

Astfel, vedeta a explicat că ia în calcul să apeleze la sprijin extern, mai ales pentru a gestiona drumurile zilnice la activitățile fetelor.

„Nu m-am răzgândit, dar pe viitor trebuie să apelăm la cineva care să ne ajute cu dusul și adusul copiilor de la tot ce înseamnă sport și înot, pentru că nu ne descurcăm nici eu, nici Cosmin”, a spus Laura Cosoi pentru cancan.ro, explicând cât de dificil devine programul de familie.

Ce schimbare vor să facă

Actrița a subliniat că dorința ei de a fi mereu prezentă în viața copiilor rămâne aceeași, însă recunoaște că logistica unei familii numeroase o obligă să găsească soluții practice.

„Nu reușim să facem față cu programul. Îți ia prea mult timp ca să te ocupi de toți. Adică cineva clar trebuie să fie acasă și unul trebuie să umble când într-un loc, când în altul. Nu putem să fim în același timp în trei locuri, când suntem doar doi”, a adăugat ea.

În prezent, Laura și Cosmin se gândesc serios la ideea de a angaja o persoană care să îi sprijine, eventual chiar și la volan. „Și acum cochetăm cu ideea să fie cineva care să și conducă. Asta pentru toamnă, dar nu am bătut în cuie nimic”, a mai spus actrița.

Dincolo de provocările actuale, Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean continuă să fie considerați unul dintre cele mai echilibrate cupluri din showbiz. Povestea lor de dragoste a început în 2012, iar începuturile au fost pline de discreție și chiar situații amuzante.

„La începutul relației noastre, când presa nu știa și stătea pe la ușa mea încercând să afle care este bărbatul misterios, el, ca să intre în casă, găsea tot felul de tertipuri. Se deghiza în tot felul de personaje. Omul care livra pizza, spre exemplu, căra cutiile acelea și aducea flori și prăjituri”, își amintea Laura cu umor.

Octavia Geamănu își lansează cartea “Gânduri bune” și se ocupă personal de comenzi: „Orice bărbat poate înțelege mai bine femeia după ce citește această carte”
Octavia Geamănu își lansează cartea “Gânduri bune” și se ocupă personal de comenzi: „Orice bărbat poate înțelege mai bine femeia după ce citește această carte”
La 41 de ani, Octavia Geamănu și-a văzut un vis împlinit: lansarea cărții „Gânduri bune”, un proiect la care a lucrat intens în ultimele luni. Soțul ei, Marian Ionescu, cunoscut din...
Familia Măruță, reacție fermă după solicitarea unui ordin de protecție: „Când cineva trece peste limite, e nevoie să apelăm la autorități!”
Familia Măruță, reacție fermă după solicitarea unui ordin de protecție: „Când cineva trece peste limite, e nevoie să apelăm la autorități!”
Familia Măruță a reacționat public după ce a decis să ceară sprijinul autorităților în fața unei situații care le-ar fi afectat siguranța și liniștea. Andra și Cătălin...
#Laura Cosoi, #cosmin curticapean, #stiri vedete , #Stiri Laura Cosoi
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO "Era serparie". Adrian Mutu a investit 1.500.000Euro si a renovat totul: "E diferit de ce a facut Hagi"
a1.ro
Sora Teodorei Marcu de la Insula Iubirii, mesaj dureros chiar in ziua in care tanara ar fi implinit varsta de 23 de ani. Ce a zis
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Octavia Geamănu își lansează cartea “Gânduri bune” și se ocupă personal de comenzi: „Orice bărbat poate înțelege mai bine femeia după ce citește această carte”
  2. Palestina participă pentru prima dată la Miss Universe. Cine este reprezentanta: „Eu port vocea unui popor care refuză să fie redus la tăcere”
  3. Laura Cosoi, mărturisire sinceră după un deceniu de mariaj. La ce schimbări vrea să apeleze: „Nu ne descurcăm nici eu, nici Cosmin!”
  4. Familia Măruță, reacție fermă după solicitarea unui ordin de protecție: „Când cineva trece peste limite, e nevoie să apelăm la autorități!”
  5. Delia, încasări mai mici din afaceri. Ce profit a obținut artista anul trecut față de 2023
  6. Cristina Scarlevschi, reacție dură pentru critici: „Nu schimbați nimic la mine!”
  7. Primele imagini de pe platourile noului serial „Harry Potter”: Hagrid și micul vrăjitor surprinși pe străzile Londrei
  8. Eliminarea unui singur tip de alimente ar putea să dubleze pierderea în greutate. „Faceți cumpărături de la marginea magazinului”
  9. Alina Puscaș s-a întors din Grecia mai suplă. Câte kilograme a pierdut prezentatoarea în vacanță FOTO
  10. Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez își planifică nunta. Când și unde ar avea loc evenimentul