Laura Cosoi, mărturisire sinceră după un deceniu de mariaj. La ce schimbări vrea să apeleze: „Nu ne descurcăm nici eu, nici Cosmin!”

Laura Cosoi a făcut recent noi mărturisiri despre modul în care viața de familie, cu patru copii, îi solicită tot mai multă energie și organizare. Dacă în trecut actrița și soțul ei, Cosmin Curticăpean, declarau că preferă să se ocupe singuri de creșterea micuțelor, acum realitatea aglomerată i-a determinat să reanalizeze această decizie.

Astfel, vedeta a explicat că ia în calcul să apeleze la sprijin extern, mai ales pentru a gestiona drumurile zilnice la activitățile fetelor.

„Nu m-am răzgândit, dar pe viitor trebuie să apelăm la cineva care să ne ajute cu dusul și adusul copiilor de la tot ce înseamnă sport și înot, pentru că nu ne descurcăm nici eu, nici Cosmin”, a spus Laura Cosoi pentru cancan.ro, explicând cât de dificil devine programul de familie.

Ce schimbare vor să facă

Actrița a subliniat că dorința ei de a fi mereu prezentă în viața copiilor rămâne aceeași, însă recunoaște că logistica unei familii numeroase o obligă să găsească soluții practice.

„Nu reușim să facem față cu programul. Îți ia prea mult timp ca să te ocupi de toți. Adică cineva clar trebuie să fie acasă și unul trebuie să umble când într-un loc, când în altul. Nu putem să fim în același timp în trei locuri, când suntem doar doi”, a adăugat ea.

În prezent, Laura și Cosmin se gândesc serios la ideea de a angaja o persoană care să îi sprijine, eventual chiar și la volan. „Și acum cochetăm cu ideea să fie cineva care să și conducă. Asta pentru toamnă, dar nu am bătut în cuie nimic”, a mai spus actrița.

Dincolo de provocările actuale, Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean continuă să fie considerați unul dintre cele mai echilibrate cupluri din showbiz. Povestea lor de dragoste a început în 2012, iar începuturile au fost pline de discreție și chiar situații amuzante.

„La începutul relației noastre, când presa nu știa și stătea pe la ușa mea încercând să afle care este bărbatul misterios, el, ca să intre în casă, găsea tot felul de tertipuri. Se deghiza în tot felul de personaje. Omul care livra pizza, spre exemplu, căra cutiile acelea și aducea flori și prăjituri”, își amintea Laura cu umor.

