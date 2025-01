Experiența Laurei Cosoi în Thailanda: „Am fost mai puțin soție. Relația dintre noi, soț și soție, poate părea pusă la încercare” FOTO

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au petrecut o lună în Thailanda, împreună cu cei patru copii. Actrița a povestit că această perioadă a fost una plină de încercări atât ca mamă, cât și ca soție.

Partea bună din vacanța în Thailanda pentru Laura Cosoi a fost că nu a fost nevoită să se machieze sau să facă lucruri pe care în mod obișnuit le-ar fi făcut, cum ar fi să facă și sport sau să țină vreo dietă. De altfel, actrița susține că atenția a fost mai mare pentru cele patru fete decât pentru soț, iar în acest timp petrecut doar în șase au învățat lucruri unul despre celălalt.

Laura Cosoi, vacanță cu peripeții pe plan emoțional

Pentru Laura Cosoi, vacanțele cu copiii nu sunt doar momente de relaxare, ci adevărate aventuri orchestrate într-o simfonie a haosului. De la râsete și plânsete la bucurii și oboseală, fiecare clipă contribuie la o experiență complexă, dar plină de învățăminte și frumusețe.

Laura descrie aceste vacanțe ca fiind un cantonament în familie, în care rolurile de părinte și partener se întrepătrund. Dincolo de dificultățile momentane, aceste experiențe oferă ocazia de a construi o legătură mai profundă și mai solidă cu partenerul de viață.

„O vacanță cu copiii este mai degrabă un soi de cantonament sau o orchestră în care fiecare instrument – fie el râs, plânset, bucurie sau oboseală – creează o simfonie plină de haos.

În mijlocul acestui “vacarm”, relația dintre noi, soț și soție, poate părea pusă la încercare. Rolurile se amestecă: eșți partener, eșți părinte, eșți manager al micilor crize, iar uneori simți că nu-ți mai aparții nici ție, cu atât mai puțin celuilalt.

Dar în această etapă în care suntem mai mult părinți, există o frumusețe aparte, dacă știm cum să o căutam.

Totul începe cu o acceptare profundă a realității. Da, nu mai suntem doar noi doi, fără griji, ci un întreg univers care gravitează în jurul celor mici. Dar exact în acest haos se naște ocazia de a ne consolida relația.

În această călătorie am învățat că:

- este esențială comunicarea deschisă și sinceră. Uneori, un simplu „Te văd, știu că nu este ușor” poate face minuni.

- Când fiecare dintre noi își înțelege propriile limite și le respectă pe ale celuilalt, lucrurile devin mai simple. Uneori, unul dintre noi poate fi mai răbdător, mai calm, mai disponibil. Alteori, rolurile se pot inversa.

- Poate cel mai important lucru de reținut este că această perioadă este doar o etapă. Nu va dura pentru totdeauna!

Această vacanțǎ ne-a învățat nu doar despre răbdare și iubire, ci și despre reziliență. Este o etapă plină de provocări, dar și de creștere – ca părinți, ca parteneri, ca oameni. Și chiar dacă simțim că uneori ne aparținem atât de puțin, știu că, ceea ce construim împreună acum, va fi pentru totdeauna!”, a scris Laura Cosoi pe Instagram.

„Despre mine nu am să vă spun prea multe din această vacanță. Doar că mă credeam mai slabă, nu am folosit niciun produs de make-up din trusă o lună de zile, am un singur selfie (acesta), am adormit aproape în fiecare seară înainte de 22.00.

Nu am făcut sport nici măcar o dată deși mi-am propus, dar am înotat de câteva ori, nu m-am bronzat, am mâncat mai mult în picioare.

Am făcut masaje, am mâncat multe fructe, am descoperit că am mai multă răbdare decât credeam. Am fost mai puțin soție, dar mama «all the way». Și recunosc… dacă te raportezi corect la o călătorie de o lună, în Asia, cu 4 copii mici, fără ajutor, poate fi o experiență absolut extraordinară”, a transmis Laura Cosoi.

