DNA descinde la CNA. Laura Georgescu, suspectata ca fabrica sesizari la adresa unor posturi TV (Video)

Procurorii anticoruptie au descins, joi dimineata, la sediul Consiliului National al Audiovizualului, dar si la locuinta sefei CNA, Laura Georgescu.

Procurorii spun ca Laura Georgescu ar fi instigat la intocmirea unor sesizari cu date de identificare nereale, pentru a duce la sanctionarea repetata a unor posturi de televiziune, potrivit unor surse citate de Digi 24.

DNA anunta, intr-un comunicat, ca sunt efectuate mai multe perchezitii la "sediul unei institutii publice, situata in Bucuresti" si precizeaza ca descinderile vizeaza fapte de coruptie comise in 2014.

Laura Georgescu mai este urmarita penal intr-un dosar legat de reacordarea licentei postului Giga TV, pentru care ar fi primit, insa in anul 2013, mita mai multe laptopuri.

Pe langa Laura Georgescu, in cazul Giga TV mai sunt urmariti penal edilul Gheorghe Stefan "Pinalti", fostul membru CNA Narcisa Iorga, dar si fostul deputat Viorel Hrebenciuc.

Atat primarul din Piatra Neamt, cat si Viorel Hrebenciuc se afla in arest preventiv, fiind urmariti penal in alte spete. "Pinalti" a fost arestat in dosarul Microsoft, in timp de social-democratul a primit mandat de arestare preventiva in dosarul retrocedarilor ilegale.

Valentin Jucan, membru CNA, a confirmat ca procurorii au descins joi dimineata la sediul Consiliului.

"Este esential ca aceasta doamna, Laura Georgescu, sa lase Justitia sa isi faca treaba. Sa isi dea demisia si sa lase Justitia sa isi faca datoria", a declarat Jucan, intr-o interventie la Realitatea TV.

Narcisa Iorga a comentat scurt perchezitiile DNA. "Vad la TV stirea despre perchezitii DNA la CNA", a scris pe Facebook Narcisa Iorga.

De altfel, sedinta publica a Consiliului National al Audiovizualului (CNA) programata joi, de la ora 10:00, a fost amanata cu aproximativ o ora, in contextul perchezitiilor pe care procurorii DNA le fac la sediul Consiliului.

Laura Georgescu respinge acuzatiile

Intr-o interventie telefonica la postul Digi 24, Laura Georgescu a precizat ca perchezitii au loc si la secretariatul general al institutiei.

"Au venit cu o lista, vor sa inteleaga cum functioneaza registratura. Sedinta se va desfasura ca de obicei, mi s-a spus ca merg la sedinta si, cand vor fi gata cu toate documentele, ma vor chema sa semnez procesul verbal de ridicare. (...) A existat o sesizare a unor fosti angajati ai televiziunii pe subiectul Giga TV, care sa plangeau ca nu au fost platiti si trei sesizari de la cetateani ca televiziunea nu mai emite, ca nu se respecta programul si pentru reclama mascata", a spus sefa Consiliului.

Totodata, aceasta a respins acuzatiile care i se aduc in dosarul acordarii licentei pentru postul Giga TV.

"Voi oferi tot sprijinul anchetatorilor pentru aflarea adevarului. Eu, personal, nu am catusi de putin ce sa imi reprosez. Cred ca riscam sa intram intr-o panta a discutiei care nu are nimic de-a face cu deontologia jurnalistica. (...) Nu la televizor se face actul de justitie. Atat timp cat imi cereti sa ma apar, este exact ca si cand m-ati condamnat si imi dati dreptul la ultimul cuvant.

Nu imi cereti sa ma apar, pentru ca nu am pentru ce sa ma apar. Nu e vorba de nicio acuzatie, e vorba de o cercetare, de o urmarire penala si trebuie sa existe prezumtia de nevinovatie", a declarat Laura Georgescu pentru Digi 24.

Sefa CNA, Laura Georgescu, urmarita penal in dosarul Hrebenciuc: Nici vorba sa-mi dau demisia

Ancheta Giga TV

Procurorii anticoruptie sustin ca, pe 17 septembrie 2013, la propunerea Laurei Georgescu, CNA a decis, cu o majoritate de 7 la 4 (11 membri CNA prezenti), retragerea licentei audiovizuale pentru postul Giga TV.

Atunci s-a stabilit ca televiziunea a incalcat Legea audiovizualului, "in sensul ca a incetat sa difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenta audiovizuala mai mult de 96 de ore pentru orice motive imputabile titularului, singura sanctiune prevazuta de lege intr-o asemenea situatie fiind retragerea licentei".

Dupa numai doua saptamani, la data de 1 octombrie 2013, s-a emis o alta decizie, prin care s-a revocat hotararea anterioara, precizandu-se doar ca argumentele continute in contestatia depusa de postul de televiziune sanctionat au fost admise, "fara a se mai realiza o analiza tehnica sau sa se tina cont daca exista un punct de vedere al specialistilor din cadrul CNA, care sa constate daca sustinerile din contestatie sunt temeinice si legale".

Anchetatorii mai spun ca membrul CNA Narcisa Iorga l-a indrumat pe cel care controleaza postul TV, primarul din Piatra Neamt, Gheorghe Stefan, sa apeleze la Viorel Hrebenciuc pentru a interveni pe langa Laura Georgescu.

"Georgescu Laura a fost numita ca membru al CNA, din postura de reprezentant propus de catre Guvern, fiind aleasa cu voturile partidului in a carui structura de conducere se regaseste parlamentarul Hrebenciuc Viorel, care de altfel a si sustinut-o in vederea alegerii ca presedinta a CNA", se specifica in documentul citat.

Hrebenciuc, invinuit in dosar

Si fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc este invinuit in acest dosar. Social-democratul a fost chemat la DNA, in luna septembrie, pentru a i se aduce la cunostinta ca este urmarit penal in dosarul care vizeaza activitatea CNA.

Viorel Hrebenciuc, pus sub acuzare in dosarul interventiilor la CNA: Sunt o victima! (Video)

Viorel Hrebenciuc este acuzat ca ar fi intervenit la CNA pentru redobandirea licentei unui post de televiziune, in favoarea primarului din Piatra Neamt, Gheorghe Stefan, cunoscut si sub numele de Pinalti.

La iesirea de la audieri, Hrebenciuc a negat toate acuzatiile aduse de procurori, precizand ca este o victima.

"Sunt o victima colaterala, dupa ce CNA a inchis OTV! (...) Eu sunt cazut din Luna aici, toata lumea stie tot, in afara de mine", a declarat social-democratul, care la acea vreme era deputat in Parlamentul Romaniei. Intrebat daca acest scandal ii va afecta imaginea "marelui Hrebenciuc", el a raspuns: "Marele Hrebenciuc...e foarte multa legenda, nu corespunde adevarului, dar imi duc crucea".

Viorel Hrebenciuc, audiat la DNA

Hrebenciuc a mai fost audiat la DNA si pe data de 25 iulie, cand le-a dat anchetatorilor explicatii in dosarul ce vizeaza acuzatiile de mita si trafic de influenta.

Primarul din Piatra Neamt, implicat in dosar

In acelasi dosar este invinuit si Gheorghe Stefan, primarul din Piatra Neamt. Edilul, care controleaza postul Giga TV, este acuzat ca i-ar fi dat mita Laurei Georgescu pentru a nu suspenda licenta televiziunii.

Laura Georgescu, sefa CNA, a fost audiata la DNA

Audieri ale membrilor CNA dupa acuzatiile de mita: Situatia e rusinoasa

Mai multi membri ai CNA au fost chemati, in luna iulie, la audieri de catre procurorii DNA, dupa ce cativa parlamentari PP-DD au depus o plangere pe numele Laurei Georgescu, presedintele Consiliului, pentru luare de mita si trafic de influenta.

